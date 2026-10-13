Archivo - La exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha llamado este martes a ERC y Podemos a negociar para lograr que haya una candidatura única de las izquierdas a la izquierda del PSOE.

"Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos", ha dicho en un vídeo en Instagram recogido por Europa Press, en que muestra su compromiso para lograr esta candidatura única.

Colau ha afirmado que esta entente es posible y es "necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones", que es cuestión de voluntad y de que todos los actores se pongan al servicio de este objetivo.

"ENORME RESPONSABILIDAD"

En el primer pronunciamiento público de Colau desde que IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar la propusieran como candidata a la presidencia del Gobierno, Colau se ha mostrado agradecida por la confianza, pero entiende que si se la ha elegido a ella es para conseguir una candidatura única de las izquierdas.

"Gracias por esta confianza, que es una enorme responsabilidad. También entiendo que si se me ha pedido a mí es porque se entiende que el objetivo principal del Frente Amplio sigue siendo trabajar para conseguir una candidatura única de las izquierdas a las próximas elecciones generales, que es lo que nos está pidiendo la ciudadanía", ha afirmado.

EL PACTO ERC-PODEMOS

Todo ello tras conocerse el acuerdo entre ERC y Podemos en Catalunya, y que el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, no optará a liderar las izquierdas estatales, aunque ha dicho que "todavía hay tiempo" de llegar a acuerdos con estas dos formaciones.

Además, ha asegurado que el Frente Amplio "está hablando con otras formaciones de izquierdas del territorio para cerrar acuerdos", aunque no ha concretado con cuáles.

Ha recordado que el plazo para registrar las coaliciones de cara a los comicios del 29N termina este viernes: "Todavía hay tiempo, no mucho, pero todavía queda tiempo", y ha dicho que todos los actores deben sentarse a hablar y acordar esta candidatura única.

"NO RETROCEDER NI UN MILÍMETRO"

Según ella, este proyecto es el que permitirá que no se pierda ni un solo voto de izquierdas: "Que podamos ganar para seguir transformando, para avanzar en derechos y libertades y no retroceder ni un milímetro como pretenden la derecha y la extrema derecha de este país".

Ha agregado que las distintas fuerzas deben estar dispuestas a moverse de sus posiciones y a hacer lo que sea necesario para el objetivo de la candidatura única: "Por mi parte, tenéis todo el compromiso", ha zanjado.