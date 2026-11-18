El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña, en el Palacio Euskalduna, a 17 de noviembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que el PP no está de acuerdo con la actual ley de eutanasia y quiere modificarla si gobierna. "Esa modificación puede ser una derogación total o parcial", ha puntualizado en una entrevista en el pódcast 'El Sentido de la birra' que presenta Ricardo Moya y que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado qué le diría a la gente más liberal que tiene miedo a que el PP pueda pactar con Vox por asuntos como el aborto o la eutanasia y hasta donde estaría dispuesto a ceder, Feijóo ha interpelado entonces "cuál es la alternativa" y si "la alternativa es pedirle los seis o siete escaños a Bildu?" o a los "independentistas".

"¿La alternativa es lo de Sánchez? No puede ser que la alternativa sea pactar con todos aquellos partidos que cuanto peor la vaya a España, mejor y que cuanto más puedan sacar de la equidad de los españoles, mejor", ha enfatizado, para añadir que son partidos que están "chantajeando ley a ley".

Sobre posibles líneas rojas con Vox, el candidato del PP ha indicado que su partido está gobernando con Vox en cuatro comunidades y no ha habido "ningún problema" en asuntos como la ley del aborto o la ley de eutanasia.

Según ha añadido, el PP no está de acuerdo con la ley de eutanasia y quiere modificarla si gobierna. "Esa modificación puede ser una derogación total o parcial", ha apostillado, para agregar que "junto con la regulación de la muerte digna" deben "garantizar la vida digna" y "todo un sistema de cuidados paliativos que en este momento en muchos sitios en España no están desplegados".

En este punto, ha dicho que deben "asesorar bien a una persona que aparentemente toma la decisión de poner fin a su vida" y "monitorizar esos casos para ver si es una decisión irrevocable o por el contrario es una decisión en el contexto que tiene que tomarla", aludiendo a lo que ocurrió en el 'caso Noelia'.

"HEMOS ESTABLECIDO UN MARCO DE NEGOCIACIÓN CON VOX"

Feijóo ha indicado que el PP ha establecido un "marco de negociación" con Vox --en alusión al documento marco que el partido impulsó para negociar en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía-- y lo van a "respetar".

"A mí no me ha planteado Vox en este momento ninguna línea incruzable", ha asegurado, para añadir que en esas cuatro autonomías los de Santiago Abascal "no han planteado nada" que el PP tenga que decir "no es posible". "Y cuando lo ha planteado, dijimos, no es legal. Y si no es legal, nosotros no vamos a hacer cosas fuera de la ley", ha manifestado.

En cuanto a si puede prometer a los votantes que el derecho al aborto y las leyes que protegen a los colectivos LGBT van a estar protegidas, Feijóo ha respondido afirmativamente. "Yo le voy a decir a los votantes que cualquier chica en nuestro país que quiera ser madre, le vamos a ayudar. Si después de las ayudas que se le concreten, después de la intervención que se le pueda ofrecer, sigue con su idea de interrumpir el embarazo, si está dentro de la ley, pues lo va a hacer", ha indicado.