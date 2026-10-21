Feijóo promete una Ley Antiokupas y Ley del Suelo en primeros 100 días y deducciones fiscales para alquileres

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el acto público de precampaña sobre vivienda celebrado en Sevilla. A 21 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este miércoles que si llega al Palacio de la Moncloa aprobará en sus primeros 100 días de gobierno una Ley Antiokupas para proceder a desalojas en 48 horas, una nueva Ley del Suelo y una Ley de reforma de la propiedad horizontal. Además, ha prometido crear un millón de viviendas, deducciones fiscales para inquilinos y propietarios, y "la mayor ayuda de la historia" a los jóvenes para comprar una vivienda.

"Yo me comprometo que en los 100 primeros días el Consejo de Ministros aprobará tres leyes: La Ley del suelo, la Ley contra la okupación y la Ley de reforma de la propiedad horizontal. Esto es un compromiso concreto. 100 días, tres proyectos legislativos", ha afirmado Feijóo, para añadir que esas normas cambiarán la "seguridad jurídica" en España.

En un acto en Sevilla sobre vivienda, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Feijóo ha asegurado que "hay que dar la vuelta a todas las políticas" que les ha llevado a "la peor crisis de vivienda" de la historia, subrayando que "el precio del alquiler ha subido un 45% y el precio de la compra ha subido un 74%". Es más, ha dicho que "la vivienda en España ha subido un 31% más de lo que han subido los salarios".

Por eso, ha dicho que "revertir el fracaso en vivienda" del Gobierno de Sánchez "será el mejor éxito del próximo", dado que Pedro Sánchez ha "agravado" este problema, que "era el 18" y ha pasado a ser el primero de España. Además, ha subrayado que es el que "menos vivienda pública ha construido".

ACUSA A SÁNCHEZ DE "USAR EL DRAMA" DE MARICARMEN ABASCAL

El jefe de la oposición ha acusado al jefe del Ejecutivo de "usar el drama" de Maricarmen Abascal, la octogenaria que fue desahuciada de su piso y ha recordado que "ignoró hace un año a esa señora, que le mandó una carta concretando su problema y la metió en el cajón de la Moncloa para siempre".

"Yo me niego a participar otra vez en un nuevo enfrentamiento entre propietarios e inquilinos y dividir a los españoles también a costa de la crisis de vivienda que ha creado el Estado", ha enfatizado, para añadir que es compatible "dar seguridad jurídica a los propietarios y proteger al inquilino".

Por eso, ha avanzado que a todos aquellos alquileres que tienen que renovarse próximamente, el PP les va a "concretar deducciones fiscales para inquilinos y propietarios que prorroguen sus contratos hasta tres años con subidas de la renta por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC). "Esto va a ser un contrato, un contrato fiscal", ha aseverado.

El líder del PP ha resaltado que con sus recetas, los inquilinos también salen beneficiados porque cuando el propietario se siente seguro, alquila. "Más seguridad supone más pisos en alquiler. Y más pisos en alquiler supone mejores precios para los inquilinos", ha apostillado.

"CON EL PAPEL DE HABER PEDIDO UNA PIZZA" NO SE PUEDE ECHAR AL OKUPA

En materia de okupación, ha dicho que él tiene "toda la sensibilidad con el ciudadano que cumple y toda la firmeza con los jetas". A su entender, para que un país funcione también es fundamental respetar la propiedad privada. "Y con nuestro Gobierno los okupas estarán fuera en 48 horas", ha exclamado.

El candidato a la Presidencia del Gobierno ha admitido que hay "propietarios con miedo" ante los casos de okupación porque una persona puede ocupar tu casa y "con un papel de haber pedido una pizza ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años".

También ha puesto el foco en los jóvenes y ha dicho que si gobierna el PP tendrán "la mayor ayuda de la historia para comprar una vivienda" con avales del 100% y rebaja del 60% del IVA y del ITP. Además, ha señalado que los menores de 40 años que accedan a la compra de una nueva casa pagarán "cero impuestos" y Hacienda les permitirá aplazar los impuestos mientras dure la hipoteca.

"Para entenderlo de forma gráfica, un joven que se compre tras cinco años de trabajo una vivienda de un precio medio de 250.000 euros se puede ahorrar entre 25.000 euros en impuestos y necesitaría 50.000 euros menos para firmar la hipoteca", ha relatado.

Tras señalar que su pretensión es construir una nueva generación de propietarios en España", ha recordado su propuesta de 'Hucha Hogar Joven', una cuenta vivienda para menores de 40 años, donde se podrán deducir las aportaciones y no pagar impuestos por los rendimientos.

LOGRAR UNA VIVIENDA PARA LOS QUE "ESTÁN EN LA CALLE PROTESTANDO"

Después de varias semanas de protestas en la calle, como la acampada de Sol, el presidente del PP ha afirmado que lo que pretende su partido si gobierna es que los que están "en la calle protestando puedan tener una vivienda digna cuando acabe la legislatura".

"El Partido Popular ofrece viviendas a los ciudadanos, la izquierda les tiene en la calle protestando", ha resaltado, para añadir que su objetivo es "construir un millón de viviendas en la próxima legislatura".

Además, ha señalado que la primera Conferencia de Presidentes que celebre tendrá como un punto fundamental el plan de vivienda e incorporará también a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para involucrar a los alcaldes en la tarea urgente de construir viviendas.

Asimismo, Feijóo ha señalado que su Ley del Suelo buscará "poner a disposición todo el suelo disponible", la simplificación de trámites con "el silencio administrativo positivo a los 90 días con carácter general", menos impuestos y la incorporación de todo el sector de la construcción.

Después de la dimisión de la portavoz de PSOE, Montse Mínguez, por las propiedades de su pareja, el presidente del PP considera que el "planteamiento de esta campaña ha sido toda una lección de hipocresía socialista". "El discurso de la portavoz del Partido Socialista de la vivienda es lo que el discurso de Ábalos fue a la corrupción. Están incapacitados pues para solucionar el problema e inhabilitados para dar ninguna lección", ha enfatizado.

"REMAR EN LA MISMA DIRECCIÓN" PARA SOLUCIONAR LA VIVIENDA

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha señalado que el esfuerzo tiene que valer para tener una casa. "Tener una casa no es un privilegio, es el trato de toda la vida. Tú pones el esfuerzo y el Estado te corresponde", ha indicado.

Feijóo ha criticado que en España "la palabra del gobernante se ha devaluado" y ha prometido "devolver el valor a la palabra y a la política", recordando que con ese objetivo ha firmado un 'contrato con España' que incluye 12 compromisos, uno de ellos en materia de vivienda. "Si dentro de cuatro años vengo otra vez a estar aquí, al lado de la Torre del Oro, y no la he cumplido, no me voten ustedes", ha asegurado.

El líder del PP ha comparado la vivienda con las piraguas, que tenía a su espalda durante este acto junto al Guadalquivir. "Lo importante es lo que están haciendo estos piragüistas, que es remar en la misma dirección", ha señalado.

En este punto, ha indicado que en su pueblo de Ourense también hay un descenso en junio al que iban los piragüístas. "Y yo tuve una piragua porque un piragüista se cayó y no la recogió y la dejó allí aparcada en el río. Y entonces todos los chavales del pueblo, que no éramos muchos, teníamos una piragua", ha enfatizado.

Según ha dicho, manejar una piragua "es muy difícil" porque "son muy rápidas" y si no están equilibradas vuelcan. "Y os aseguro que esto de la vivienda es como una piragua. La situación en la que estamos en este momento es, yo no recuerdo otra igual. La peor situación en materia de vivienda que conocemos en España desde hace mucho tiempo. Desde 1961", ha criticado, para añadir que "nunca se han hecho menos viviendas en España" que en estos años de Gobierno de Pedro Sánchez.