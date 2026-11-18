Montaje del plató del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de Televisión el jueves 19 de noviembre de 2026. - EUROPA PRESS

TRES CANTOS, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, debatirán este jueves sentados en sillas blancas cara a cara en una mesa rectangular de dos metros y medio de largo, que todavía está en el taller, y no podrán hacer uso de dispositivos electrónicos.

Así lo han avanzado este miércoles los responsables de la Academia de la Televisión en un encuentro con la prensa para dar a conocer los detalles y preparativos del 'Cara a Cara 2026' que tendrá lugar en el plató A de Madrid Content City (Tres Cantos) en el marco de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los detalles los han desgranadoo los vicepresidentes de la Academia de Televisión José María Irisarri y Beatriz Maesso, junto a Jesús Lozano, director de realización y miembro de la Junta Directiva de la entidad, que cuenta con un presupuesto aproximado de 700.000 euros para la celebración de este cara a cara y el debate a cuatro de la próxima semana.

En este aspecto, José María Irisarri ha indicado que el presupuesto no está "completamente cerrado porque es muy dinámico". "No es desorbitado. No está fuera de mercado, encaja perfectamente con lo que está en el sector por horarios de 'prime time' y un evento de estas características", ha defendido.

La presidenta de la Academia de la Televisión, María Casado, no ha participado en el encuentro con la prensa porque está en Málaga, "concentrada en el debate" y "trabajándolo intensamente". "Está volcada en prepararlo, en estar tranquila y en concentrarse, que realmente es su función", ha explicado José María Irisarri.

La Academia de Televisión, que trabaja a contrarreloj en los preparativos del encuentro, ofrecerá una señal institucional que arrancará a las 20.00 horas e incluirá la llegada de los candidatos a presidir el Gobierno al recinto a partir de las 20.30 horas.

Como se acordó por sorteo, a esa misma hora está prevista la llegada de Alberto Núñez Feijóo, mientras que Pedro Sánchez lo hará a las 20.45 horas. Los dos candidatos serán recibidos en las proximidades del plató por la presidenta de la Academia, María Casado, y los vicepresidentes.

Posarán ante la prensa para pasar al fotocall y después se dirigirán a sus respectivos camerinos. José María Irisarri ha señalado que no han hecho "ninguna" petición particular como comida o bebida y que todo se ha sorteado. A las 21.30 horas está previsto un posado con la moderadora María Casado en el plató.

PODRÁN VER A UN ASESOR EN LA PAUSA PUBLICITARIA

El debate comenzará a las 22.00 horas y concluirá a las 00.00 aproximadamente. Así, tendrá dos pausas publicitarias de tres minutos para poder hablar con sus asesores previamente acreditados y comunicados antes del debate y los responsables de maquillaje, según ha precisado Beatriz Maesso. No podrán utilizar dispositivos electrónicos durante esas pausas.

Los bloques temáticos del debate serán por este orden: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. Tras el bloque de Economía y el de lucha contra la corrupción tendrán lugar las dos pausas publicitarias. Cada bloque durará 16 minutos, con lo cual cada candidato tiene ocho minutos por bloque.

Alberto Núñez Feijóo abrirá el debate y Pedro Sánchez será quien lo cierre. Contarán con un minuto y medio inicial para hacer su valoración de la legislatura y con un minuto de oro final para terminar el evento.

TIEMPOS REGIDOS Y MARCADOS

Los tiempos estarán regidos y marcados en pantalla, y serán controlados por árbitros de la Federación Española de Baloncesto. Los candidatos contarán con unos relojes del tiempo debajo de su cámara y en la esquina de cada pantalla. Además, cada partido va a nombrar a un portavoz que hará su valoración del debate durante un minuto y medio, y sin preguntas.

María Casado, la moderadora, se situará frente a los candidatos. "Hemos pensado hacer esta posición por hacer un 360 grados. Ella ve en todo momento frontalmente a los candidatos, les facilita también a ellos la visión y la referencia, y también la importancia, que eso es lo fundamental, la tienen los candidatos. El moderador modera, no prepondera sobre ninguno de ellos", ha apuntado Jesús Lozano.

Hasta el momento, han confirmado que emitirán el cara a cara RTVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro, La Séptima, la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Canal Extremadura y Castilla León Televisión. Las televisiones podrán personalizar la previa y el post con sus programas especiales.

Para la realización del debate, la Academia dispondrá de una unidad móvil para ofrecer la señal del plató y otra exterior que se encargará de los tránsitos y los momentos de llegada de los candidatos, con el realizador Tacho De La Calle al frente. Contará tanto seguridad privada como presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En su intervención, José María Irisarri ha declarado que han sido "siete días absolutamente veloces, rápidos, complejos" y ha apuntado que se está haciendo "un buen trabajo", con "mucha ilusión, mucho convencimiento, mucho rigor y muchas profesionalidad" de todos los que están interviniendo.

Por su parte, Beatriz Maesso ha destacado que hay más de 200 profesionales acreditados para dar cobertura al debate, también medios y agencias internacionales, lo que es una muestra la "magnitud" y el "interés" de un evento como este.