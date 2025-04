El 2o Foro Transformaciones examina los 100 primeros días de 2025

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El orden mundial está experimentando turbulentas transformaciones. Los primeros 100 días de 2025 demuestran que los cambios más cruciales, rápidos y profundos son geopolíticos, reflejo de los nuevos gobiernos elegidos por más de dos mil millones de votantes en 60 países durante el año 2024. El impacto ya se hace sentir en diferentes dimensiones: desde la gobernanza a la economía, pasando por las cuestiones sociales. Esta tensión global, encabezada por la nación más poderosa del mundo, será el eje central del 2o Foro Transformaciones.

El Auditorio de Fundación MAPFRE acoge los días 8 y 9 de mayo la segunda edición de este encuentro en el que se debatirá sobre el nuevo escenario mundial, incluyendo hechos tan desafiantes como urgentes, como el rediseño de las reglas multilaterales; el control de los recursos naturales y las rutas comerciales estratégicas para la democracia; el tecno-feudalismo; la soberanía; así como el impacto en el mundo de las tensiones internas en Estados Unidos. Los debates también abordarán la relación actual entre los países del llamado Sur Global y Europa.

“Si la revolución digital, la pandemia y sus profundas repercusiones ya han cambiado nuestra forma de pensar y de vivir, las nuevas transformaciones apuntan a cambios más profundos en la geopolítica, la economía, la tecnología y la defensa. Ignorar o subestimar las posibilidades de transformación y acercamiento que presenta esta convulsión mundial sería un error”, subraya el economista y vicepresidente de FIBE, José Roberto Afonso.

“América Latina tiene una oportunidad única para (re)conectarse con una Europa que no sólo necesita renovarse, sino también reinventarse, si no quiere quedarse atrás en la disputa por la hegemonía entre Estados Unidos y China”, añade Afonso, que también forma parte de la coordinación científica del Foro Transformaciones.

Entre los ponentes figuran expertos de Brasil, Portugal, España y otros países de la UE, como el corresponsal de asuntos globales de El País, Andrea Rizzi, la directora de Relaciones Externas de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Cristina Manzano; el Ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil Gilmar Mendes; el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz; la diputada portuguesa Liliana Reis; el economista y ex presidente del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) Luciano Coutinho; el Presidente del Consejo Empresarial Brasil-China, Luiz de Castro Neves; el economista, sociólogo y diplomático brasileño Marcos Prado Troyio; la politóloga e investigadora principal del Instituto de Ciencias Sociales (ICS) de la Universidad de Lisboa Marina Costa Lobo; el embajador de Brasil en España y Andorra, Orlando Leite Ribeiro; la doctora en Derecho por la Universidad de Tübingen Paula Macedo Weiss; el ex director de la Organización Mundial del Comercio Roberto Azevedo; el presidente-ejecutivo de Abitrigo y presidente del Consejo Superior de Comercio Exterior de la Federación de Industrias del Estado de S*o Paulo (FIESP), Rubens Barbosa; la directora del diario El País, Pepa Bueno; el Profesor Emérito de Informática de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) Virgilio Almeida y el economista brasileño, académico, emprendedor y especialista en acción climática Winston Fritsch.

En palabras del presidente de FIBE, Vitalino Canas, “el Foro Transformaciones vuelve a Madrid con el claro objetivo de considerar los flujos de las dinámicas estructurales globales, las oportunidades de integración y diálogo, así como para buscar una transformación sostenible”.