Un 39% de los catalanes están a favor de la independencia y un 53% en contra, según el CEO

Archivo - Cientos de personas durante la manifestación convocada por la ANC, a 11 de septiembre de 2025, en Barcelona, en una imagen de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 39% de los catalanes está a favor de la independencia de Cataluña y un 53% está a favor, lo que representa un descenso del 1% del apoyo la independencia desde el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

Por partidos, la CUP es quien tendría más votantes a favor de la independencia, con un 84%, seguido de Junts, 81%; ERC, 70% y AC con un 62%, mientras que los votantes de Vox, PP y PSC son los más contrarios a la independencia, con un 87%, 84% y 76%, respectivamente.

Respecto al modelo de relación que debería tener Cataluña con el estado un 33% aboga por que se mantenga como una comunidad autónoma, un 31% prefiere que sea un estado independiente y un 23% está a favor de que sea dentro de un estado federal.

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GOVERN

Sobre la valoración de la gestión del Govern la nota media es del 4,9, la misma que en el anterior barómetro, medio punto superior a la nota media de 4,3 otorgada al Gobierno.

Por partidos, los votantes del PSC (6,3); ERC (5,5) y Comuns (5,5) aprueban la gestión del Govern, mientras que en el caso del resto de partidos la suspenden, siendo AC (3) y Vox (3,5) los que la valoran más negativamente.

CORDÓN SANITARIO A PARTIDOS "EXTREMISTAS"

Preguntados por su posición ante la aplicación de un cordón sanitario a partidos o movimientos considerados "extremistas", un 43% se muestran muy a favor o más bien a favor, mientras que un 25% están muy en contra o más bien en contra y un 22% no se expresan ni a favor ni en contra.

Los simpatizantes de Comuns, CUP y ERC son los más favorables a esta medida, con un 70%, 69% y 63%, respectivamente y, por contra, son los simpatizantes de AC los más contrarios a la medida, en un 50%, seguido de Vox, con un 33% y el PP, con un 29%.