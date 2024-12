Ábalos acepta finalmente declarar de forma voluntaria el próximo jueves y el Supremo le vuelve a citar para ese día

El ex ministro recula después de que el alto tribunal le advirtiera de que estudiaría el suplicatorio al Congreso

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado un escrito este mismo lunes aceptando declarar voluntariamente en el Tribunal Supremo (TS) por el 'caso Koldo' el próximo jueves, después de que el instructor le avisara de que no lo retrasaría --como pretendía-- y de que estudiaría cursar el correspondiente suplicatorio ante el Congreso de los Diputados para poder interrogarlo. En consecuencia, el alto tribunal le ha vuelto a citar para el 12 de diciembre.

El alto tribunal abrió causa contra Ábalos, en base a la exposición razonada enviada por la Audiencia Nacional (AN), que le atribuía un papel principal en la presunta trama, y le ofreció declarar voluntariamente el próximo jueves, "con carácter previo a resolver acerca de la procedencia de elevar el correspondiente suplicatorio a la Presidencia del Congreso de los Diputados", del que es miembro y por lo que está aforado ante el TS.

En respuesta, Ábalos trasladó al Supremo su interés en comparecer voluntariamente pero poco después solicitó aplazar la cita, fijada para el 12 de diciembre, explicando que hasta el pasado día 5 no había tenido acceso a todo lo investigado, debido a problemas informáticos, por lo que no le daba tiempo a estudiar la causa a fondo antes de prestar declaración "con garantías".

En un auto, emitido este mismo lunes, Puente ha dejado sin efecto la citación razonando que, efectivamente, corresponde a Ábalos la decisión de comparecer o no ante el TS, por ser aforado y no haberse cursado el correspondiente suplicatorio al Congreso de los Diputados, pero se ha negado a retrasarla aclarando que ese derecho que le asiste no significa "que pueda hacerlo en el momento que considere más oportuno".

"Se entenderá fácilmente si se repara en que, ofrecida la posibilidad de declarar de forma voluntaria antes de proceder a adoptar la decisión pertinente acerca de elevar o no el correspondiente suplicatorio, esta decisión no puede (ni debe) quedar suspendida hasta tanto aquel considere llegado el momento oportuno para prestar su declaración voluntaria", ha dicho.

Puente ha expuesto que "ello no solo daría pábulo al surgimiento de eventuales dilaciones indebidas, sino que podría perjudicar también seriamente la eficacia de la investigación, que solo se podrá dirigir en términos inculpatorios respecto de la persona aforada a partir del momento en el que el suplicatorio resultara concedido por la Cámara de la que el aforado forma parte".

DECISIÓN "LEGÍTIMA" PERO CON CONSECUENCIAS

En el caso de Ábalos, el instructor ha subrayado que, si bien la decisión de pedir un aplazamiento de su declaración voluntaria es "plenamente legítima", sí "dispone de copia de la totalidad de lo actuado", a lo que ha sumado que "es razonable considerar que viene conociendo, como casi cualquier otro ciudadano español, a través de los medios de comunicación, el trazo grueso de los hechos que se le atribuyen".

Así le ha advertido de que, al rechazar la declaración voluntaria del 12 de diciembre, "juzga preferible para sus legítimos intereses" que el TS pueda formular suplicatorio antes de escucharle, recordándole además que, si finalmente lo cursa, le llamará a declarar ya "con el estatus pleno del investigado en un proceso penal y con obligación de comparecer".

Tras ello, Ábalos ha presentado un nuevo escrito en el Supremo donde ha mostrado su disposición a declarar voluntariamente a las 10:00 del 12 de diciembre, tal y como se había señalado en un principio. En respuesta, Puente ha vuelto a fijar la comparecencia para ese día a esa hora, según consta en una providencia recogida por Europa Press.