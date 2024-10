Ábalos acudirá al Supremo para intentar presentar alegaciones antes de que decidan si finalmente le investigan

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exministro José Luis Ábalos se dirigirá al Tribunal Supremo en los próximos días para solicitar que le permitan presentar alegaciones a la exposición razonada que ha elevado la Audiencia Nacional interesando su imputación en el 'caso Koldo'.

Así lo señalan a Europa Press fuentes de su entorno, que apuntan a que el exministro de Transportes "está deseando poder defenderse" porque hasta ahora, con las continuas filtraciones del caso que hacían referencia a su posible papel en la gestión de esos contratos para la compra de mascarillas en pandemia estaba sufriendo una "absoluta indefensión".

Según estas fuentes, el exministro Ábalos, tras revisar la exposición razonada del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, entiende que no aporta nada nuevo a lo que ya recogió la Fiscalía Anticorrupción y el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Suman a esto que, además, el auto cae en contradicciones.

Además, señalan que Ábalos lamenta que el magistrado no recoja el dictamen del Tribunal de Cuentas (TCu) que anteriormente ya había fiscalizado la operativa de compra de mascarillas durante la pandemia y que, dicen, no encontró ilegalidad. A esto se sumaría que en su exposición razonada el juez tampoco incluye testificales realizadas en instrucción de cargos del Ministerio que podrían ser esclarecedoras para la causa.

En este sentido, estas fuentes del entorno del ministro explican que si bien el auto del juez recoge indicios para investigarle, también existen otros indicios que le apartarían de ese supuesto papel relevante que tanto la UCO como Anticorrupción le achacan.

EL CHALÉ DE LA ALCAIDESA

Así, explican que en el caso del chalé de la urbanización de La Alcaidesa, que según la investigación podría ser una dádiva para Ábalos, el auto del juez no menciona que existía un contrato de alquiler a su nombre. Europa Press tuvo acceso a los comprobantes de hasta dos transferencias por valor de 7.500 euros que fueron realizadas desde la cuenta de Ábalos con destino a la empresa arrendadora, Have Got Time.

También señalan estas fuentes que sobre la contratación por la empresa INECO de la novia del exministro Jessica Rodríguez, quien hace ese fichaje es Joseba García --hermano de su exasesor Koldo García--, y que dado que se trataba de un proyecto autónomo para esa empresa pública, éste podía contratar a una ayudante.

Así, estas mismas fuentes consideran que no se daría cohecho porque Ábalos no intervino y, además, añaden que de haber intervenido no habría retorcido la voluntad de ningún funcionario porque Joseba García no lo era.

Por otro lado, ponen el foco en que el instructor del caso señala en su auto que INECO era una empresa de Joseba García, y señalan que este error demuestra que el juez no se ha trabajado su resolución.