Ábalos niega las "falsedades" sobre Delcy Rodríguez y ensalza al consejero de Renfe enviado a Barajas

Dice que su asistente protegió a mucha gente frente a ETA, incluido alguien próximo a Vox, y que salvó a la vida a dos policías

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha denunciado en el Congreso las "falsedades" que a su juicio se han publicado en torno a la escala en el aeropuerto de Madrid de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y entre esas noticias ha mencionado las relativas al paso de la mandataria por el Duty Free y la zona VIP, las 40 maletas que salieron del avión o el supuesto transporte de oro.

También ha aprovechado para criticar la "miseria moral" de la oposición y ensalzar a otro nombre del 'caso Delcy', Koldo García Izaguirre, recientemente nombrado consejero de Renfe Mercancías, a quien se atribuye un papel activo en apoyo de la vicepresidenta Rodríguez.

Mientras el PP y Vox le pedían la dimisión, el ministro se ha remitido a sus explicaciones de las últimas semanas y ha acusado a la oposición de tratar de cazar una mentira "construyendo falsedades".

La primera pregunta fue del diputado del PP Andrés Lorite, que quería saber si el ministro ordenó que se habilitara una zona preferente para Rodríguez en el aeropuerto de Madrid Barajas, pese a que por las sanciones europeas tiene prohibido pisar suelo español. "La respuesta es clara y rotunda: No", contestó.

NO DICE UNA VERDAD NI POR EQUIVOCACIÓN

Para Lorite, el ministro "no una verdad ni por equivocación", junto con Pedro Sánchez son "la encarnación de la mentira", y el Ejecutivo es un "gobierno fake", por lo que ha instado a Ábalos a asumir responsabilidades y a dimitir.

Ábalos ha señalado que no se puede ir a cazar la mentira "construyendo 300 falsedades". "Las falsedades de la sala VIP, del paseo por el Duty Free, de las 40 maletas, de la llamada telefónica, del oro", ha enumerado.

A partir de ahí, ha acusado al PP de ser "el partido de la mentira" y ha recordado actuaciones de gobiernos 'populares' en crisis como la del atentado del 11 de marzo de 2004 o el accidente del Yak 42, lo que fue replicado con gritos de 'dimisión, dimisión'. "No sé para qué me quieren preguntar si no me dejan hablar, es un sinsentido", ha comentado.

Y ha dado la vuelta preguntando al PP "qué pasó con ese dinero para ayudar a los españoles en Venezuela que ustedes llevaron al mercado negro para conseguir financiación para su campaña en Galicia".

Después llegó la pregunta de la diputada de Vox Patricia Rueda, quien se interesaba por el papel que desempeñó en el episodio de Barajas el asesor Koldo García Izaguirre, recientemente nombrado consejero de Renfe Mercancías, que, según algunas informaciones, fue quien acompañó a la vicepresidenta de Venezuela durante su estancia en el aeropuerto madrileño.

GUERRILLERO DE HISTORIAL DE CONFLICTOS

La diputada de Rueda ha dicho que Garcia Izaguirre "fue chófer y guardaespaldas" de Ábalos y que "Sánchez le definió como guerrillero de grandes dimensiones, quizá en virtud de su historial salpicado de conflictos". "Este gobierno oportunista actúa como agencia de colocación, no sólo del señor garcía, sino de su mujer, que tiene un sueldo público en su ministerio ocupando una plaza de funcionario", ha añadido.

El ministro ha afirmado que García Izaguirre fue nombrado consejero "de acuerdo con la legalidad vigente" y ha negado que su esposa ocupe ningún puesto de funcionaria. "Es otra más de las falsedades que ustedes inventan --ha replicado--. Ha citado a un asistente, de los muchos que hay, que mañana será padre y que no se puede defender aquí, y la señora que dice que es su pareja, no ocupa ningún puesto de funcionario".

Sin citar a García Izaguirre, sí ha subrayado que, aunque desde la oposición le presenten como un "gorila", "ese señor ha estado más de 20 años prestando y dirigiendo servicios de escolta en el País Vasco protegiendo a gente", e incluso ha dicho que "alguno de los que ha protegido" está "muy cerca" de la diputada de Vox.

Es más, ha destacado que García Izaguirre "salvó al vida a dos policías", lo que le mereció una medalla de la policía foral de Navarra, y cuenta además con reconocimiento de la Guardia Civil y de la Etztainzta por la contribución a al lucha antiterrorista. "Pero para ustedes, como no es de los suyos, no vale para nada. Es lamentable. Lo siento por usted", ha remachado.