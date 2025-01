Ábalos pide amparo al Congreso alegando que es objeto de una "operación" para incriminarle en el caso Koldo

Ve constatado que "hay mucha cloaca" y lamenta que el PSOE sea "muy escrupuloso" en unos casos y para otros ya tenga sentencia

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha aprovechado la tramitación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder investigarle por el 'caso Koldo' para pedir amparo tanto a la Comisión del Estatuto del Diputado como a la Mesa del Congreso porque considera que es objeto de una "operación" para desprestigiarle e incriminarle mediante la filtración de informes de la UCO en un presunto cobro de comisiones por la concesión de contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia.

Ábalos comparece este lunes de forma presencial ante la Comisión del Estatuto del Diputado que tramita la petición de Supremo, pero también ha hecho público un documento de 88 folios, que tiene previsto entregar a este órgano, y en el que incide en que es objeto de una investigación "prospectiva" e "irregular" y desgrana las actuaciones judiciales que ha ido tomando.

El ahora diputado del Grupo Mixto ha avanzado en declaraciones a los medios que no va decir a los miembros de la comisión "lo que tienen que hacer" en relación con el suplicatorio, pero sí quiere que decidan teniendo claro que "el origen de la causa es de motivación política"

Además, ha hecho hincapié en que el aforamiento "no es un privilegio" ni supone en ningún caso "eludir la acción de la Justicia", sino que es "una garantía para poder desarrollar pacíficamente y sin perturbaciones la representación nacional".

RELATO INTERESADO CONTRA KOLDO Y OTROS CARGOS DEL PSOE

A modo de conclusión, el también ex secretario de Organización del PSOE recalca en su escrito que todas las filtraciones se han producido desde febrero de 2024 "bajo el sello de la confiabilidad y credibilidad de las fuentes de la UCO, como si sus manifestaciones no admitieran contradicción, han ido siempre en la misma dirección y han tenido un carácter prospectivo" en lo referente a su persona.

Según denuncia, todas ellas tenían como objetivo "ir construyendo un relato interesado" que ofrecer a la opinión pública "a través de una opinión publicada controlada, sectaria y malintencionada" con la "sola voluntad" de su "desprestigio", su "deshumanización" y su "incriminación" en el 'caso Koldo'.

Ábalos añade que lo mismo se ha hecho con "otros altos cargos" del PSOE y con el que fuera su asesor en Transportes, Koldo García, y achaca toda esta situación al "empeño de la derecha y la ultraderecha en su conjunto" de deslegitimar al Gobierno progresista "porque entienden que el poder les pertenece". "Eso explica lo sucio e irregular de esta operación", apostilla.

SUBVERTIR LA VOLUNTAD DE LA URNAS

En su escrito, Ábalos menciona también otros "casos parecidos" que, a su juicio, buscan desprestigiar a formaciones de izquierdas como "el espionaje a diputados de Podemos y Sumar". "Probablemente sea una vez más otra afrenta al Congreso y al parlamentarismo democrático porque al fin y al cabo se trata de subvertir la voluntad expresada por el pueblo en las urnas", argumenta el ahora diputado del Grupo Mixto.

"Ni la impunidad, ni la persecución mediática, judicial y policial pueden ser señas de identidad de nuestra democracia, y un estado de derecho pleno y la tutela judicial efectiva deben también amparar y garantizar nuestros derechos políticos", abunda quien fuera 'número dos' del PSOE con Pedro Sánchez.

Por todo ello, dado lo que define como "interferencias" respecto de su aforamiento por su condición de diputado electo, solicita amparo de Comisión del Estatuto del Diputado y de la propia Mesa del Congreso por haber sido "violentado" el ejercicio de su función de representación parlamentaria.

Antes de comparecer ante la comisión, Ábalos ha charlado con la prensa, una conversación en la que ha constatado que "hay mucha cloaca" y se ha quejado de que el PSOE haya anticipado que votará a favor del suplicatorio sin ni siquiera escuchar sus alegaciones. "Yo pediría un poquito más de decoro y de respeto. Ya sé la decisión cuál es, pero esperemos a conocer las razones. Para otros casos, algunos son muy escrupulosos, y para otros ya la sentencia está emitida", ha apostillado.

COMPARACIÓN CON GARCÍA ORTIZ

Además, ha comparado las "revelaciones" de información personal suya contenida en informes de la UCO con el caso por el que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que acaba de ser imputado por la supuesta filtración de información sobre el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"El fiscal general está imputado por un correo y en mi caso hay toda una estrategia de filtraciones. Cuando uno lo contrasta, evidentemente la conclusión es que la ley no es para todos igual", ha dicho, recalcando que a él le han desestimado "dos o tres demandas" con "argumentos jurídicos de tanto peso" como que su vida "no es ejemplar" o que hasta el PSOE le ha "denostado".

Ábalos, que ha deslizado que algunos se "sorprenderían" si hicieran una investigación sobre su patrimonio, también ha anunciado que el juzgado 33 de Madrid ha archivado la denuncia que presentó Fiscalía tras su queja por la revelación de datos personales suyos.

"Uno de los argumentos para el archivo es que procede tomar declaración a los miembros de la UCO porque no se puede pedir declaración a quien le me está investigando, eso me deja más inquieto porque se supone que no me están investigando", ha ironizado.

Según Ábalos, la UCO llegó incluso a "montar un operativo para interceptar" la documentación que le remitió un alto cargo del Gobierno cuando aún era presidente de la Comisión de Interior.