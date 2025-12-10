Abascal acusa a Sánchez de legar "corrupción, ruina y colapso" y el presidente le tacha de "vasallo de Trump"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha hecho este miércoles un balance de la Presidencia de Pedro Sánchez, plagada de "corrupción, ruina, colapso, inmigración masiva y traición" a los españoles, y el jefe del Ejecutivo le ha tildado de "vasallo" del presidente estadounidense, Donald Trump.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Abascal ha enumerado varios de los problemas que aquejan a España resultado, a su juicio, de los años de Sánchez en La Moncloa. Así, ha lamentado la "ruina y colapso" de los servicios públicos, la "inmigración masiva y la inseguridad" ciudadana, el acceso a la vivienda, los servicios públicos "sobrecargados" y el, a su juicio, deterioro de la situación de las mujeres, con el foco en el 'caso Salazar' y el nuevo caso en la Diputación socialista de Lugo.

También ha mencionado el "fanatismo verde", que "no sirve para descarbonizar la economía, sino para carbonizar los bolsillos de los españoles" y le ha dicho al jefe del Ejecutivo que "parece que quiere un campo sin agricultores y sin ganaderos, una economía sin pymes y sin industria y una España sin españoles".

Mientras, la "corrupción" acosa a Sánchez, a su entorno y al PSOE, según ha denunciado. "En esto es capaz de generar más tramas que Netflix", ha ironizado Abascal, que ha mencionado los casos contra la mujer de Sánchez, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; el exministro José Luis Ábalos; el exasesor ministerial Koldo García; y el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán.

Abascal ha asegurado que Sánchez no podría haber llevado "todo este catálogo de fechorías" sin la "traición" a los españoles que ha supuesto aliarse con los partidos independentistas, que ha llamado "enemigos de España". "Y lo ha hecho para seguir en el poder y seguir huyendo de la acción de la justicia", ha rematado.

QUE ACLARE LAS CUENTAS DE VOX Y DISENSO

Por su parte, Sánchez ha llamado al dirigente de Vox "vasallo de Trump", aunque se lo ha dicho en la siguiente pregunta a la que ha respondido, en este caso al portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que a Abascal "no le gusta escuchar una opinión diferente" a la suya en estos intercambios parlamentarios y ha deslizado que "eso lo saben bien sus excompañeros que le denuncian", en alusión a las críticas vertidas contra el dirigente de Vox por "autoritarismo" en el seno del partido. También ha recordado las sanciones del Tribunal de Cuentas contra Vox por sus cuentas, instándole a aclarar la financiación de su fundación, Disenso.

Además, ha defendido la gestión de su Gobierno. "Hemos acabado el año mejor de lo que lo empezamos", ha asegurado, presumiendo de la situación económica y atribuyendo a Abascal la dispersión de "bulos y desinformación". En esta línea, ha acusado al PP de degradar el Estado del Bienestar en las autonomías en las que gobierna, y en algunas de ellas con el apoyo de Vox, y ha defendido la transición ecológica y la inmigración regular, que ha permitido bajar el paro.

"Lo que ofrecen ustedes es pobreza y estar todos encerrados para no financiar el Estado del Bienestar y un crecimiento económico sano y fuerte", ha zanjado el jefe del Ejecutivo.

Al igual que Abascal, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha cargado contra el ministro Bolaños por haber acabado el año pasado "prometiendo ejemplaridad, presumiendo de transparencia y acusando a la oposición de mentir" y, un año después, el PSOE esté "sumido en la corrupción", con un primer fiscal general condenado por "servir" al Gobierno, con personas "colocadas" en empresas públicas "a cambio de callarse sobre los casos de acoso dentro del Estado" y con pactos "ocultos" con Bildu, Junts o Marruecos.

Millán ha recriminado a Bolaños que no pare de repetir eso de "socialdemocracia o barbarie" cuando, a su juicio, lo que es una "barbarie" es ver que al PSOE compite con el PP para ver quién se lleva antes "el favor de los separatistas" o que ambos partidos vayan a volver a "asaltar" el Tribunal Constitucional.

Por último, ha dicho desconocer si habrá referéndum de autodeterminación o foto con Puigdemont el año que viene pero, de ser así, Millán ha asegurado que el ministro estará "en el centro de todo". "Como sus compañeros, usted será juzgado por los mismos que hoy usted trata de liquidar", ha llegado a decir.

"La ultraderecha termina amenazándome con meterme en prisión por nada, como pasaba en la dictadura, pues es lo que son ustedes: el autoritarismo, la dictadura y una involución democrática", le ha replicado enseguida el ministro de la Presidencia, para quien el problema es que Vox tiene "unos cooperadores necesarios para esa involución democrática, que es el PP".

A su juicio, "PPVox es una unidad de acción en lo político en este momento en nuestro país por intereses ideológicos, por supuesto, pero también económicos", ha abundado Bolaños, quien ha criticado que Vox hable últimamente de los barrios y de la gente humilde cuando en realidad a quien representa es "a las élites milmillonarias" del país.

Bolaños cree que Vox no puede representar los intereses de las clases trabajadoras y las clases medias porque "sistemáticamente" votan en contra de sus intereses. "Lo que es una pena es que el PP, como pasa en otros países europeos, en lugar de ponerles un cinturón sanitario, les abraza", ha lamentado.