Abascal cree que Feijóo, con la dimisión de Mazón, da "un chivo expiatorio" a Sánchez en su "responsabilidad" en la dana

PLASENCIA (CÁCERES), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, considera que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, entrega un "chivo expiatorio" a Pedro Sánchez con la dimisión de Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana.

A su juicio, el presidente del Gobierno es "el gran culpable de la tragedia de la DANA", junto a Teresa Ribera, Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles.

"En estos momentos el gran culpable de lo que ocurrió en Valencia es Pedro Sánchez, su ministro del Interior, su ministra de Defensa y Teresa Ribera... Lo son porque negaron la ayuda internacional, lo son porque racanearon la ayuda, porque evitaron a toda costa que la ayuda llegara a tiempo, y lo son porque se negaron a la construcción de las infraestructuras hidrológicas que habrían evitado o que habrían paliado este desastre", ha espetado.

Al mismo tiempo, ha lamentado que Feijóo, quien a su juicio "toma hoy una decisión que podría haber tomado hace seis meses, hace un año o en otro momento", haya adoptado "una decisión" con Mazón "justo en el día de hoy", en el que el fiscal general del Estado está en el Tribunal Supremo, "con toda la corrupción socialista, con la corrupción de todo tipo, no sólo económica, sino moral, que también caracteriza al fiscal general del Estado, que depende de Pedro Sánchez".

"Hoy que tendríamos que estar hablando de que el fiscal general del Estado está procesado, que tendríamos que estar hablando de que el clan del Peugeot ha sido también procesado, que tendríamos que estar hablando de esa chica que fue violada en Pamplona por una manada de la que se desconoce todo, a pesar de que fue violada brutalmente y raptada, una manada de extranjeros que no tenían que estar en España y que tenían órdenes de expulsión que no fueron ejecutadas. Hoy que tendríamos que estar hablando de todo esto, el Partido Popular entrega un balón de oxígeno a Pedro Sánchez con esta dimisión", ha señalado.

Asimismo, y tras señalar que con el PP su partido no tiene "ningún contacto", ha indicado que la formación de Feijóo "ha tomado esta decisión" sobre Mazón "cuando han querido, como han querido" y "desde luego" sin consultar con Vox "para nada", debido a que "el PP actúa de la siguiente manera: aquí tiene lentejas, si las quieres bien y si no las dejas", tras lo cual ha incidido que con ello "parece que todavía no conocen" a su formación.

MAZÓN LLAMÓ A ABASCAL MINUTOS ANTES DE DIMITIR

De este modo se ha pronunciado este lunes a preguntas de los medios durante una visita a Plasencia (Cáceres) el presidente de Vox, quien ha reconocido que Mazón le llamó "unos minutos antes" de anunciar su dimisión, y ha rechazado pronunciarse sobre posibles sucesores del expresidente valenciano.

"Nosotros no vamos a salir de nuestro carril, pero como no se sabe qué es lo que va a hacer el PP, no se sabe qué es lo que va a decidir, no se sabe si quiere convocar elecciones, si quiere elegir a un candidato u otro... Nosotros no vamos a hacer ninguna valoración anticipada antes de que ellos se aclaren entre ellos mismos y salgan de sus dudas, y de los precipicios por los que se tiran como han hecho en el día de hoy", ha añadido sobre los 'populares'.

Asimismo, preguntado también sobre qué propondrá Vox para apoyar al relevo de Mazón en Valencia, Abascal ha señalado que mantendrá la idea común que aplica en todas las comunidades autónomas: "Somos bastante facilitos de entender, y todo lo que vale para Extremadura vale para nuestro mensaje en la Comunidad Valenciana". "No es cuestión de personas, es cuestión de ideas, y eso va a estar detrás de toda la toma de decisiones que hagamos nosotros. No va a haber ninguna novedad", ha espetado.