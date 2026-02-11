Abascal dice que el accidente de Adamuz "fue un crimen" y exige la dimisión de Sánchez: "Provoca calamidades"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) "fue un crimen", y ha responsabilizado al presidente, Pedro Sánchez, al que ha exigido su dimisión. "El Gobierno es una calamidad y provoca calamidades", ha indicado.

"Afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no un accidente", ha dicho Abascal durante su intervención en la comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar cuenta sobre la tragedia y el accidente ferroviario de Gélida (Barcelona), que dejaron 47 fallecidos y más de cien heridos. "El Gobierno es una calamidad, provoca calamidades, abandona a los españoles ante las calamidades y se aprovecha de ellas", ha agregado.

Abascal ha abundado en las críticas expuestas contra Sánchez y su Ejecutivo tras la tragedia, cuando hizo hincapié en que el accidente fue resultado de "la corrupción". "La corrupción mata", ha subrayado, y ha recordado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos está en prisión por presunta corrupción, igual que su exasesor Koldo García, que llegó a ser consejero en Renfe Mercancías. También ha aludido a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, imputada por malversación y tráfico de influencias.

El dirigente de Vox, que ha acusado al Gobierno de pretender "amordazar" a la oposición con el luto adoptado tras el accidente, ha asegurado que "el crimen pesará sobre sus conciencias" y que espera "que respondan ante los tribunales", antes de recordar que Vox ha interpuesto una querella criminal por el accidente ferroviario. "Ninguno de los 47 españoles fallecidos y 126 heridos merecían un Gobierno como este", ha lamentado.

En cualquier caso, Abascal considera que Sánchez "debería haber dimitido hace mucho tiempo". "No sé qué hace ahí, sentado en el sillón, no hay un dirigente europeo que habiendo hecho todo lo que usted, sea capaz de permanecer en el poder", ha señalado, haciendo hincapié en que seguir en La Moncloa "es probablemente su única salida y huida". "Sánchez está maduro, muy maduro, podrido de corrupción, traiciones y mentiras", ha ahondado.

EN LA ARENA INTERNACIONAL

Durante su intervención, el líder de Vox ha acusado a Sánchez de escudarse en citas y asuntos internacionales para evitar comparecer en las Cortes para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz. "España necesita un presidente que pueda pasear por las calles, no que esté encerrado en el búnker de Moncloa, huyendo a foros internacionales a la primera de cambio y permanentemente escondido en la escena internacional", ha reprochado.

Asimismo, ha recriminado al jefe del Ejecutivo algunas de sus medidas, que cree "contra los intereses de España". Ha enumerado la aplicación del acuerdo de Mercosur, el Pacto Verde europeo, la soberanía de la isla de Groenlandia, condenar la detención de Nicolás Maduro, la prohibición de uso de las redes sociales a menores de 16 años y la regularización de medio millón de inmigrantes. Mientras "ni una palabra sobre las protestas en Irán, la soberanía del Sáhara o los intereses de España, como Ceuta y Melilla".

En concreto, se ha centrado en la prohibición de las redes sociales a los menores, que considera una forma de "censura" a la manera china, brasileña, cubana o iraní, y la regularización de los inmigrantes ilegales, que Vox rechaza de plano.

Abascal ha reiterado que la idea del Ejecutivo pasa por reemplazar el censo electoral, pero ha insistido en que la "avalancha migratoria colapsa" los servicios públicos, hace inasequible la vivienda o las ayudas sociales y deriva en "la islamización" de la sociedad. En esta línea, ha repetido que Vox deportará a los inmigrantes que accedan a España de forma ilegal, a los que comentan delitos y a los que, aún legales, vivan de las ayudas sociales.

MIENTRAS, RECOMENDANDO LIBROS EN TIKTOK

Y en el marco de esta situación de España que ha dibujado Abascal, el dirigente de Vox ha dicho que Sánchez "mientras está en TikTok recomendando libros, música y diciendo cuáles son sus aficiones". "Igual quiere formar parte del club de lectores de (Santos) Cerdán", ha deslizado, en alusión a los libros que leía el exsecretario de Organización socialista en prisión por presunta corrupción.

"Por mucha cara de compungido que ponga aquí o que pongan en los funerales, sabemos que lo único que les importa es aguantar hasta el último día, no tiene ninguna sensibilidad", ha rematado.