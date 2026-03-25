Abascal dice que a Sánchez le gusta la guerra para "hacer caja con sus socios" y "tapar sus corrupciones"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, en la tribuna de oradores del ongreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le gusta la guerra porque "cualquier desastre" lo aprovecha para "hacer caja con sus socios" parlamentarios y para "tapar sus corrupciones".

"Usted quiere la guerra porque a usted le da igual que sea en Irán o en Ucrania. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas porque con cualquier desastre Sánchez hace caja con sus socios y tapa sus corrupciones", ha manifestado Abascal durante su intervención en el Pleno del Congreso.

Abascal ha censurado que a Sánchez le dé todo "absolutamente igual, como los peores belicistas de la historia" porque, según ha abundado, el presidente "quiere la guerra porque el ruido de las explosiones oculta sus corruptelas, sus crímenes, sus traiciones y la situación a la que ha condenado a los españoles". "Usted le ha declarado la guerra a los españoles", le ha soltado.

Y es que, a su juicio, las bombas del exterior evitan hablar de "la guerra social que practica contra los españoles", esto es, del "destrozo" que ha causado a todo lo que funcionaba correctamente en España, como los servicios públicos, "pensados para una país que ya no existe" y que ahora, además, se ha visto "invadido y anegado" por la inmigración ilegal masiva. "Usted se abraza a Oriente Próximo para que no se hable de las consecuencias sociales de sus políticas de fronteras", ha resumido.

"SU CORRUPCIÓN TAMBIÉN MATA"

Abascal sostiene que al jefe del Ejecutivo necesita que el debate no esté en España, sino que esté en Irán, Ucrania, Palestina o Groenlandia para que "nadie someta a escrutinio" al "destrozo" que perpetran con las infraestructuras, al "saqueo de los común" que lleva adelante "la mafia del Peugeot" y al "latrocinio con resultado de muerte".

"Porque su corrupción también mata, como lo saben los familiares de las víctimas de Adamuz o los cientos de valencianos que hacen un año perdieron a un hermano, a una esposa, a un hijo o a un padre", ha denunciado el líder de Vox, incidiendo en que sus políticas provocan "infinitas vidas extinguidas o arruinadas" por los "caprichos de una secta" que está dispuesta a que los españoles incluso mueran "con tal de que sus fetiches ideológicos se mantengan siempre".

Entre ellos la "cantinela" del "fanatismo" climático en la que, según ha criticado, también participa el PP de Alberto Núñez Feijóo y con la que ambos dirigentes están destruyendo poco a poco la riqueza del país.

EL PP ES PARTE DE LA "ESTAFA BIPARTIDISTA"

"¿Cómo se atreven, unos y otros, a hablar de guerras lejanas, donde no pintan nada y donde nadie nos espera, cuando han destruido, de la mano, la prosperidad de nuestra nación?", ha planteado Abascal, implicando al PP en lo que define como "la estafa bipartidista".

Con todo, el presidente de Vox ha admitido no haberle quedado claro, pese a su "escenificación", la postura de Sánchez: "si es la de mandar buques de guerra o la de las pancartas gigante del 'No a la guerra'" porque, según ha abundado, el jefe del Ejecutivo es capaz de "vender bombas con la camiseta del 'No a la guerra' puesta". "En realidad, da igual lo que diga o lo que haga, su postura se puede resumir siempre en un 'No a la verdad'", ha dicho.

Abascal ha subrayado que "de todos los disfraces que se pone, el que peor le queda es el de líder de la internacional pacifista" porque Sánchez "se hace el valiente "pero usando los huevos de los demás", al tiempo que le ha censurado que cuando se posicionan en asuntos internacionales, "de quien recibe el aplauso es de los asesinos, de los talibanes, de los de Hamás y de los ayatolás, es decir, de todos los amigos de la paz y la libertad en el mundo".

Por ello, ha concluido de la misma forma en la que ha iniciado su discurso, y es acusando a Sánchez de aprovechar cada crisis para correr "una cortina de humo" porque "cuanto más se habla de Irán o de Groenlandia o de lo que sea, menos se habla del recorrido vergonzoso y vergonzante que ha hecho para traernos aquí".

"NO SEA DURO CON FEIJÓO"

"De las saunas que financiaron su carrera política, según Koldo (García), hasta la destrucción de la clase media patrocinada por esas mismas saunas, de las tesis plagiadas a la nación arruinada, del Peugeot al récord de pobreza infantil, del amaño de las primarias a los más de 45 muertos en el crimen de Adamuz", ha enumerado.

Antes de abandonar la tribuna de oradores, Abascal ha pedido a Sánchez que no sea "muy duro", en su turno de réplica con el PP y con Feijóo, sino que le agradezca que no haya roto con el PSOE sus pactos en Ceuta o en Europa, que aún no haya presentado una moción de censura y que "en lo fundamental" estén de acuerdo.