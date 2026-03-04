Abascal pide a Feijóo que presente una moción de censura contra Sánchez, "el carroñero que se alimenta de las guerras

Santiago Abascal atiende a los medios en Villablino (León). - VOX

VILLABLINO (LEÓN), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este miércoles al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que presente nuevamente una moción de censura que permita "retratar en el Parlamento" al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al que ha definido como "el carroñero que se aprovecha y que se alimenta de las guerras".

Así lo ha manifestado Abascal en declaraciones a los medios de comunicación en un acto convocado en la localidad leonesa de Villablino, municipio que ha visitado dentro de la ruta de campaña que está realizando con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

"Nosotros no vamos a dejarnos llevar por los falsos debates de Sánchez porque sabemos, perfectamente, que no le importa absolutamente nada más que su permanencia en el poder" ha aseverado el líder de Vox, quien ha pedido "al señor Feijóo" que presente nuevamente un moción de censura contra el presidente del Gobierno, del que ha dicho que es "es el personaje más miserable que hay en todas las guerras".

"Se lo he pedido cuando era necesario debatir sobre la mafia de Pedro Sánchez y que la conocieran todos los españoles. Lo pedí sin éxito. Se lo vuelvo a pedir ahora que es urgente que todo el mundo sepa que Sánchez no está en contra de la guerra", ha afirmado Abascal.

El líder de Vox cree que, "independientemente" de si los números "dan o no", es "imprescindible" retratar al presidente del Gobierno "y de paso retratar a todos sus socios, a los que le siguen apoyando". Igualmente, considera que hay que retratar "a los que no se atreven a tumbar" al Gobierno "para devolver la voz a los españoles y que puedan votar".

Abascal ha afirmado que Sánchez ha estado financiando guerras y pagando los misiles de Rusia y los militares de Ucrania "con dinero de los españoles, con impuestos abusivos a los españoles". "Celebra cada bomba, porque el humo y el ruido le permite ocultar el debate sobre sus corrupciones y sobre sus crímenes", ha dicho, para referirse así a los 47 fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba).

Igualmente, el líder de Vox ha acusado a Sánchez de "hacer la guerra a su propio pueblo, como un vulgar ayatolá" y le ha acusado de "condenar a los españoles" a través de la invasión migratoria, la ruina y la inseguridad, el "colapso" de la sanidad, las listas de espera, el "colapso" del mercado de la vivienda, del sistema de ayudas sociales y de unos impuestos "absolutamente abusivos con unos servicios cada vez más decadentes".

SOBERANÍA NACIONAL.

Sobre las declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha recordado que las bases americanas están bajo Soberanía Nacional, Santiago Abascal ha replicado que "hace mucho tiempo" que la soberanía de España ha sido entregada a burócratas de Bruselas y "directamente a siete votos separatistas de Cataluña que manejan el país y que consiguen absolutamente todo con un chantaje permanente".

Frente a ello, Abascal se ha referido a las regiones y provincias "leales a España", donde la gente se comporta "decentemente, trabajando y sin chantaje" y que "se han visto postergadas durante mucho tiempo" y así ha citado a León.

Para Abascal "el Parlamento ha sido convertido en un mercado persa, donde la soberanía de España y los intereses de España se venden al mejor postor o al peor postor". "No sé cómo el señor Álbares o el señor Sánchez se atreven a tener en su boca la palabra soberanía, porque creo que la ensucian profundamente", ha concluido.