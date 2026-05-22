Abascal (Vox) y Alicia García (PP) se suman este sábado a la marcha en Madrid para pedir la dimisión de Sánchez

Archivo - El líder de VOX, Santiago Abascal, saluda a los asistentes a una manifestación bajo el lema, 'Defendamos la unidad’, en la Plaza de Colón de Madrid, a 29 de octubre de 2023, en Madrid (España). La Fundación para la Defensa de la Nación Española - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, asistirá este sábado a la manifestación convocada por Sociedad Civil Española para pedir la dimisión "inmediata" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el "desastre" al que, a su juicio, está llevando a España. El PP, por su parte, enviará una delegación de parlamentarios del Grupo Popular encabezada por su portavoz en el Senado, Alicia García, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

La marcha convocada por Sociedad Civil Española, que coordina a más de 150 asociaciones civiles, se iniciará a las 10.30 horas desde la madrileña Plaza de Colón y está previsto que acabe sobre las 12.30 horas en el Arco de Moncloa, según han informado los organizadores.

La organización justifica la necesidad de la marcha, que tiene el lema de '¡Sánchez, dimisión ya!", alegando que "es un clamor la indignación de los españoles ante la deriva a la que el Gobierno está llevando al país". Invitan a unirse con "pancartas y símbolos identificativos propios".

Según ha informado Vox, Abascal estará acompañado por el jefe de la delegación del partido en Bruselas, Jorge Buxadé; los portavoces nacionales Isabel Pérez Moñino (Agenda España); Samuel Vázquez (Seguridad e Interior); Alberto Rodríguez Almeida (Industria); y el portavoz nacional, José Antonio Fúster.

Asimismo, asistirán los portavoces regionales de Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia, David Moreno, Santiago Morón y José María Llanos, respectivamente. También el secretario general del sindicato de Vox Solidaridad, Jordi de la Fuente.

ALICIA GARCÍA ENCABEZA UNA DELEGACIÓN DE PARLAMENTARIOS DEL PP

El PP, por su parte, enviará una delegación de diputados y senadores del Grupo Popular encabezada por su portavoz en la Cámara Alata, Alicia García, que tiene previsto hacer declaraciones a los medios este sábado.

A esta protesta no asistirán ni el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el secretario general de la formación, Miguel Tellado, que estarán en Baleares con motivo del congreso del PP balear que reelegirá a Marga Prohens como presidenta.

Fuentes del PP han señalado a Europa Press que sus representantes acudirán sin banderas del partido porque no quieren "patrimonializar" la protesta, a diferencia de lo que, según pronostican, puede intentar hacer Vox.

El PP madrileño que dirige Isabel Díaz Ayuso también respaldará esta marcha. Así, acudirá una delegación del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid y miembros de la dirección regional del partido, han indicado a Europa Press fuentes de la formación.