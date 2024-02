Un abogado afirma que avisó en seis ocasiones a Moncloa del "caso Koldo"

Escribió a Macarena Olona y a Ayuso para hacerles llegar la información que había recabado



El abogado Ramiro Grau, ha asegurado que mandó seis escritos a La Moncloa alertando sobre la presunta trama de corrupción en la que está implicado el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, por el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el abogado ha relatado que envío hasta seis escritos directamente a la Presidencia del Gobierno en los que avisaba de un caso de corrupción después de detectar que una empresa zaragozana que "no tenía ninguna actividad" y que en 2019 había "facturado cero euros" se había convertido en el "proveedor exclusivo" del Ministerio de Transportes.

En esas comunicaciones, enviadas por correo ordinario, el abogado adjuntó copia de informaciones de prensa relevantes, noticias de interés sobre el tema, así como algunos artículos que él mismo había escrito recogiendo la rareza de las adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión, que abasteció de mascarillas al Ministerio de Transportes.

Pese a reconocer que tuvo el error de "no enviarlo por carta certificada" y que no sabe si las cartas las recibió personalmente el presidente del Gobierno en la Moncloa, ha incidido en que está seguro "de que llegaron" porque no se las han devuelto.

MANDÓ LA INFORMACIÓN A OLONA Y A AYUSO

Grau también ha asegurado que después de hacer "un montón de gestiones más", como denunciar el caso a la Fiscalía o al Tribunal Supremo --que inadmitió la querella--, envió el escrito a la entonces portavoz del Vox en el Congreso, Macarena Olona, y después a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Una de las gestiones que hice fue enviar un escrito a doña Macarena Olona al Congreso de los Diputados, con toda la documentación", ha explicado el primer denunciante del 'caso Koldo', añadiendo que pese a que la documentación "pesaba de medio kilo a un kilo" pasó desapercibida por la exdirigente de Vox, que "ni contestó" al abogado.

Preguntado sobre por qué eligió a Olona como destinataria, ha dicho que "era una parlamentaria muy buena" y que Vox tenía "una oportunidad firme" en la lucha contra la corrupción. Pero como no le hicieron caso, se dirigió a Ayuso, quien le "contestó muy amablemente", diciéndole que lo iban a investigar.

FUE DENUNCIADO POR ÁBALOS

El abogado ha explicado que la investigación le llevó a escribir a varios artículos en medios de comunicación en los que explicaba que el asunto "era muy raro". "Cuanto más investigaba, más oscuro me parecía", ha especificado.

Tras la publicación de esos artículos, recibió una denuncia de José Ángel Escorial --presunto responsable de la empresa que abasteció de mascarillas al Ministerio de Transportes-- pidiéndole 150.000 euros. Más tarde, también fue denunciado por el propio Ábalos, que le pidió 70.000 euros por derecho al honor y a la intimidad.