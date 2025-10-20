Abogado del Ayuntamiento de Puerto Vallarta enfrenta proceso por percibir salario indebidamente

Vinculan a proceso a abogado del Ayuntamiento de Puerto Vallarta por peculado - Cedida

GUADALAJARA 20 Oct. (AGENCIA REFORMA) -

Un abogado que labora en la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Puerto Vallarta fue vinculado a proceso por peculado. La Fiscalía Anticorrupción señaló que también litigaba a pesar de que no podía, sin embargo, no hubo elementos suficientes en ese sentido.

Carlos Otnhiel "N" tuvo audiencia inicial el viernes en los juzgados del Octavo Distrito Judicial. Durante la sesión, el juez le impuso como medidas cautelares que se presente a firmar mensualmente ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares, y le prohibió acercarse, molestar o intimidar a testigos, medidas que tendrán vigencia por los próximos seis meses.

La investigación empezó en junio de 2024, tras una denuncia en la que se señaló que Carlos Otnhiel "N" ejercía como abogado patrono en un juicio civil mientras ocupaba el cargo público en el Gobierno vallartense.

Se determinó que, durante ese tiempo, participaba en audiencias y recibía oficios en días y horarios laborales a pesar de sus obligaciones municipales.

El servidor público recibió íntegramente su salario del Ayuntamiento, aún teniendo múltiples registros de retardos y omisiones de entrada y salida, lo que derivó en una percepción dolosa de 29 mil 740 pesos sin cumplir sus funciones.