Se abre la convocatoria para participar en la VII Noche Iberoamericana dedicada a la IA

VII Noche Iberoamericana de l@s investigador@s - CEDIDA

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) abre la convocatoria para participar en la VII Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s, la mayor iniciativa de divulgación científica de la región, que este año tendrá como tema central la inteligencia artificial y el impacto de la computación cuántica en la actividad científica.

Las inscripciones para presentar actividades y proyectos estarán abiertas hasta el próximo 30 de julio a través de este enlace.

Este año se celebrará los próximos 25 y 26 de septiembre mediante una programación simultánea en distintos países de la geografía iberoamericana, con actividades organizadas por universidades, centros de investigación, organismos públicos y otras instituciones comprometidas con el desarrollo científico y tecnológico. Perú será el país anfitrión de la ceremonia inaugural, en un acto que se realizará en colaboración con el proyecto GLOPOL.

Consolidada como uno de los principales espacios regionales de divulgación científica con más de 18 mil asistentes y un millar de científicos participantes, la Noche Iberoamericana busca acercar la investigación y la innovación a la ciudadanía, poner en valor el trabajo de investigadoras e investigadores y despertar vocaciones científicas, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

Entre las novedades de este año destaca la participación de la categoría "Investigador@s OEI", que reunirá a académicos e investigadores cuyas trayectorias se hayan visto impactadas por medio de iniciativas promovidas por la OEI, como el Programa para el fortalecimiento de los sistemas de Ciencia y Tecnología de América Latina (FORCYT), ENERGYTRAN, el Programa Paulo Freire Plus o el Premio Hilando Ciencia.

Además, se incorporará la Red Iberoamericana de Patrimonio Universitario, que participará mediante actividades desarrolladas por los museos universitarios que integran esta iniciativa, lo que fortalecerá la difusión y puesta en valor del patrimonio científico y cultural de las universidades iberoamericanas.

Las instituciones interesadas podrán presentar sus propuestas de actividades hasta el 30 de julio de 2026. Como en las ediciones anteriores, la programación estará integrada por conferencias, talleres, demostraciones, visitas guiadas, experiencias interactivas, exposiciones y otras iniciativas de divulgación científica dirigidas a públicos de todas las edades.

La OEI impulsa una Iberoamérica preparada para la transformación tecnológica

En esta edición, el protagonismo estará puesto en las transformaciones que la inteligencia artificial y la computación cuántica están generando en la producción científica y tecnológica. Las actividades buscarán acercar al público los avances, oportunidades y desafíos asociados al desarrollo de estas tecnologías, incluyendo aplicaciones relacionadas con el procesamiento masivo de datos, los algoritmos cuánticos, el entrenamiento acelerado de modelos y otras herramientas emergentes con potencial para aportar soluciones a desafíos sociales, económicos y ambientales.

La programación también propiciará espacios de reflexión sobre el papel que estas tecnologías desempeñarán en el futuro del desarrollo sostenible de Iberoamérica, promoviendo un debate amplio sobre sus beneficios, desafíos y oportunidades para la región.

A lo largo de sus seis ediciones anteriores, la Noche, que se realiza en el marco de la Noche Europea de los Investigadores en Madrid, —organizada por la Fundación Madr+id—, ha llegado ya a 18 países (Argentina, Bolivia, Chile,Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay) y cuenta ya con la colaboración de más de 300 instituciones de toda la región.