Abascal insiste en señalar el "colapso del Gobierno mafioso": "Nos gobierna el crimen"

El presidente de VOX, Santiago Abascal. - VOX

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha insistido en vincular al Gobierno con el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 39 fallecidos y 152 heridos, apuntando al "colapso del Gobierno mafioso".

"El colapso de un Gobierno mafioso está amenazando con colapsar a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional. Punto", ha indicado Abascal en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. "Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo", ha añadido.

Abascal ya atribuyó el domingo al Gobierno la responsabilidad de la tragedia, cuyas causas están bajo investigación. "Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años no puedo confiar en la acción de este Gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira", dijo.

"Espero que la profesionalidad y la entrega de los servicios de emergencia y sanitarios suplan la incapacidad manifiesta del poder político", remató.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha abogado este lunes por ofrecer "un mensaje de sensibilidad y de humanidad ante la noticia", que "ha devastado a toda a Andalucía". "Ya llegará el momento en el que apuntaremos con el dedo, ya llegará el momento de responsabilizar", ha añadido.