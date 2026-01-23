El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "desparecido" y de estar generando "caos" tras el accidente ferroviario de Adamuz. Tras retratar a un Ejecutivo "colapsado", ha afirmado que "el estado de las vías es el reflejo del estado de la nación".

"El Gobierno no está esclareciendo casi nada. Está multiplicando la inquietud y está generando caos. Cuantas más cosas dicen, más confunden", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en la sede nacional de la formación, tras reunir a la comisión de seguimiento del PP por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) --en el que han fallecido 45 personas-- y el de Gelida (Barcelona), en el que murió un maquinista en prácticas.

Tras asegurar que el Gobierno está actuando "tarde" y "mal", el jefe de la oposición ha indicado que "el duelo no puede ser coartada para la opacidad, porque el duelo no suspende las obligaciones del Gobierno, y una de ellas es garantizar la seguridad ferroviaria en nuestro país".

Además ha cargado contra Pedro Sánchez porque "no ha aclarado nada sobre lo que ha ocurrido" pese a que han pasado cinco días desde la tragedia. En su opinión, eso "no es aceptable, ni desde el punto de vista institucional, ni desde el punto de vista humano". "¿Quién está al mando?", se ha preguntado.

CREE QUE ESTO ES UNA EVIDENCIA DEL "COLAPSO" DEL GOBIERNO

Según Feijóo, el Gobierno tiene que asumir de forma inmediata la magnitud de lo que está pasando en el sistema ferroviario español porque "es imposible reducir lo ocurrido a inconexos contratiempos". A su juicio, "no son hechos aislados" sino "un síntoma general" de que los servicios públicos esenciales que dependen del Gobierno no están funcionando.

"Es la evidencia de su colapso. El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación", ha aseverado, para recordar que el pasado 28 de abril España sufrió un apagón total y estos meses "se han producido los mayores fallos de los servicios públicos esenciales". Por eso, ha sentenciado que "no es mala suerte, es mala política" e "incapacidad en la gestión".

Según el jefe de la oposición, ahora es el momento de pedir explicaciones ante un "caos de estas dimensiones" y "por supuesto llegará el momento en el que sea necesario asumir responsabilidades".

ACUSA AL GOBIERNO DE HABER "IGNORADO" A LOS MAQUINISTAS

En este punto, Feijóo ha indicado que el Gobierno debe explicar si hizo algo ante las "reiteradas advertencias de usuarios y maquinistas", que llevaban meses avisando de que "esto podía acabar mal". Según sus datos, los descarrilamientos en España "se han multiplicado por tres" desde 2018.

"Lo que no se puede pasar por alto es que el Gobierno está haciendo ahora lo que negó durante meses. Ahora les hace caso a los maquinistas, ahora. Ignorarlos antes fue una decisión política", ha denunciado.

En su opinión, es "muy evidente" que el Gobierno "ha ido por detrás de los trágicos acontecimientos y encima con órdenes y contraórdenes". "Es demoledor porque refleja caos, porque genera muchas preguntas y no respuestas", ha apostillado.

CRITICA EL TRATO "INAPROPIADO" A LOS MAQUINISTAS En este punto, ha criticado el "tratamiento totalmente inapropiado" que el Gobierno está dando a los maquinistas y le ha emplazado a restablecer con este colectivo una conversación "leal y constructiva". Además, ha indicado que, mientras en Transportes se recibían avisos de los maquinistas, el ministro Oscar Puente se dedicaba a "increpar a ciudadanos, hacer oposición y presumir de pasajeros de un AVE sobre el que nunca llegó a invertir más".

Feijóo ha resaltado que, tras lo ocurrido, los españoles necesitan "certezas" y quieren saber si las infraestructuras están en un estado "adecuado". "La gente tiene derecho a saber si es seguro o no subirse a un tren actualmente en España; si los sistemas y los protocolos funcionan; si las decisiones se adoptan con criterio y si hay personas adecuadas y competentes gestionando en cada parcela", ha manifestado.

El líder del PP ha subrayado que la Ley de Movilidad obliga a una auditoria --que debería estar finaliza el próximo 5 de febrero-- y ha prometido que si llega al Palacio de la Moncloa hará esa auditoria de la red ferroviaria de España.

¿DIMISIÓN DE PUENTE?

Al ser interrogado por la asunción de responsabilidades políticas y si cree que el ministro de Transportes debería dimitir, Feijóo ha asegurado que "la pregunta adecuada es si el señor Puente debió ser nombrado ministro de Fomento". "Y es tan obvia como preguntarse si Sánchez aún debería seguir siendo el presidente del Gobierno", ha agregado.

Feijóo se ha mostrado convencido de que lo ocurrido será un "punto de inflexión", ya que, si la "corrupción" que afecta al Gobierno "echó por tierra la supuesta honestidad" de Pedro Sánchez, "esta semana negra ha destruido por completo cualquier resto de confianza en su gestión".

"Llevamos demasiados años con un Gobierno trabajando para una sola persona y descuidando a todas las demás y estas son las consecuencias y esto no podemos normalizarlo", ha afirmado el jefe de la oposición.

ACCIDENTE EN CATALUÑA

También ha criticado que el ministro no sepa de quién es la competencia del muro que se cayó en el accidente de Gelida (Barcelona), cuando a su juicio es evidente que toda la infraestructura es de Adif, no de la Generalitat. "Que un ministro diga que no sabe cuál es su competencia, ni sabe ni siquiera cuál es su responsabilidad, acredita que no habla con Adif y que tiene una confusión", ha señalado.

En su opinión, si hay una previsión tan fuerte de lluvias, lo que se debería haber hecho es valorar si se suspende o no el tráfico durante un tiempo. "Y a cada uno le corresponde asumir sus responsabilidades e intentar trasladar responsabilidad a la Generalitat de Cataluña es una frivolidad intensa", ha remachado.

BATERÍA DE PREGUNTAS AL GOBIERNO

Durante su intervención inicial, Feijóo ha enumerado una veintena de preguntas a Sánchez y su Gobierno para que respondan a las "dudas más que razonables" sobre las causas de los accidentes de Córdoba y Barcelona, el estado de las vías, las advertencias que se hicieron, el mantenimiento de las infraestructuras o las limitaciones de velocidad.

Así, el PP quiere saber "cómo es posible que el centro de control pierda el rastro del Alvia aun teniendo constancia telefónica de que está accidentado"; cómo va a actuar el Gobierno ante el informe preliminar de la Comisión de investigación de accidentes que apunta como posible hipótesis la rotura de la vía; si es cierto que los sensores de trenes previos detectaron anomalías; "por qué se hablaba de un tramo seguro, pese a las averías constantes"; "por qué se desoyeron las advertencias sobre el tramo de Adamuz"

En el caso del accidente de Barcelona, el PP pregunta de quién depende el muro que se cayó. "¿De la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes? ¿De ADIF del Ministerio de Transportes? ¿Esto significa que no lo mantenía nadie?", ha interpelado Feijóo.

Además, entre otras cuestiones, el PP quiere saber cuál es el sistema que tiene Adif para decidir qué velocidad imponer; por qué se asegura que la limitación de velocidad es algo habitual, "pero no se hizo en agosto de 2025 en los tramos señalados cuando los solicitaron los maquinistas"; y si el Ministerio de Transportes descarta una auditoria general sobre la red ferroviaria a la que "obliga" la Ley de Movilidad Sostenible.