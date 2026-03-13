Un accidente en Paterna obliga a cortar el acceso de la CV-35 a la A-7 sentido Barcelona

Archivo - Retenciones en la A7 por un accidente a la altura de Paterna - DGT - Archivo

VALÈNCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un accidente registrado en Paterna (Valencia) ha obligado a cortar el acceso de la CV-35 a la A-7 sentido Barcelona, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana'.

El incidente se ha registrado esta mañana por causas que no han trascendido y, como consecuencia, a las 8 horas se mantenía cortado el acceso de la CV-35 a la A-7.

Además, se ha limitado el paso por el puente que cruza por encima de la autovía a vehículos de más de 3,5 toneladas, han indicado las mismas fuentes.