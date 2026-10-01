Activado un dispositivo para buscar a un varón de 89 años extraviado en Ledrada (Salamanca)

Imagen del dispositivo de búsqueda de un varón extraviado en Ledrada - 112CYL

SALAMANCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de Protección Civil de la Junta de Castilla y León coordina la búsqueda de un varón de 89 años extraviado en la localidad salmantina de Ledrada desde las últimas horas de la tarde del miércoles, 30 de septiembre.

El 112 ha informado de que desde la primera hora de hoy la Agencia de Protección Civil y Emergencias ha movilizado un puesto de Mando Avanzado (PMA) de Protección Civil que trabaja en la zona junto con personal de Medio Ambiente, los bomberos de la Diputación de Salamanca y efectivos de la Guardia Civil, que han movilizado entre otros medios el helicóptero de rescate, una unidad canina y una de drones, además de personal civil.

El dispositivo también está integrado por la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) de Protección Civil con dos operadores, técnicos del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, la unidad de Drones 'Fénix' de Protección Civil, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Guijuelo, Carbajosa de la Sagrada y Béjar y el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil.