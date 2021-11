AI reclama el acceso de Afganistán a fondos para que pueda evitar un "desastre humanitario"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional ha pedido este martes a la comunidad internacional que relaje "urgentemente" las restricciones financieras actualmente impuestas contra Afganistán, que impiden al país el acceso a fondos que pueden destinarse a la atención sanitaria, alimentación y otros servicios esenciales.

Asimismo, ha reclamado acelerar la provisión de ayuda humanitaria al país asiático para atajar la actual crisis, que amenaza las vidas de millones de personas.

Una combinación de la suspensión de ayuda extranjera, la congelación de los recursos del anterior gobierno y las sanciones internacionales que pesan sobre los talibán han llevado a un país que ya sufre altos niveles de pobreza hacia la crisis económica.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 22,8 millones de personas en Afganistán, de una población de aproximadamente de entre 39 y 40 millones, se enfrenta al hambre y a la inseguridad alimentaria, mientras que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que al menos un millón de niños sufre desnutrición aguda.

"Los niveles actuales de asistencia son insuficientes para lidiar con esta crisis, con millones de afganos empujados a la pobreza y enfrentándose al riesgo de morir de hambre", ha incidido la directora para el sur de Asia de AI, Yamini Mishra, que ha incidido en que, en unos pocos meses, la situación se ha vuelto "crítica".

"La gente que trabaja en los sectores público y privado no reciben sus salarios, no pueden acceder al dinero, no pueden permitirse artículos esenciales", ha explicado, antes de hacer hincapié en que Afganistán "está en el precipicio".

"Sin un programa urgente de apoyo internacional y sin permitir el uso de las reservas gubernamentales para apoyar a la población del país, el escenario para una catástrofe humanitaria estará preparado en los próximos meses", ha continuado.

En este contexto, ha reconocido que los países han hecho promesas de ayuda a Afganistán, pero ha lamentado que este apoyo todavía tiene que llegar "a aquellos que más lo necesitan".

La OCHA informó el lunes de que el llamamiento de emergencia de 606 millones de dólares (más de 538 millones de euros) para ayudar a once millones de personas durante los últimos cuatro meses de 2021 está financiado al cien por ciento.