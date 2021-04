Amnistía Internacional insta a ayudar a los 4 millones de desplazados en Afganistán

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional ha instado este miércoles al Gobierno afgano y a la comunidad internacional a intensificar urgentemente la ayuda a los cuatro millones de desplazados internos del país tras la publicación de un informe que analiza la situación de estos tras el impacto de la crisis del coronavirus.

Este informe ha detallado cómo la pandemia ha hecho aún más precaria la situación de los desplazados "al vivir en condiciones de hacinamiento, con un acceso insuficiente al agua, al saneamiento y a las instalaciones sanitarias".

"Los campos están abarrotados, son insalubres y carecen incluso de las instalaciones médicas más básicas", ha compartido la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Asia Meridional, Samira Hamidi.

"Dado que el número de desplazados internos aumenta cada día debido al conflicto en curso y que sigue existiendo el peligro de una nueva oleada de infecciones por la COVID.19, el Gobierno afgano y la comunidad internacional deben hacer más para proteger a los desplazados internos", han solicitado desde la organización.

En este informe se ha entrevistado a varios desplazados por el conflicto interno del país que han compartido "que no han recibido ningún equipo de protección personal, como mascarillas o desinfectantes, ni se ha difundido información para concienciar sobre la COVID-19" así como no tienen acceso a pruebas para registrar a contagiados ni a los fallecidos por la enfermedad.

Asimismo, Aministía Internacional ha destacado que las mujeres son uno de los grupos más afectados ante esta situación debido a la normativa que restringe su derecho a viajar sin un acompañante masculino.

"La pandemia ha hecho que las mujeres dependan de los miembros masculinos de la familia para alimentarse y cubrir otras necesidades diarias, así como para acceder a los centros sanitarios", ha señalado la ONG así como ha manifestado que ha aumentado el riesgo de violencia para estas por la falta de asistencia.

También, la grave situación económica de los desplazados es uno de los temas del informe. Un desplazado ha compartido que "vivimos sin nada honestamente, no tenemos trabajo, no tenemos dinero y no tenemos donde vivir".

"La COVID-19 ha supuesto claramente un enorme desafío para el Gobierno afgano" y "las medidas destinadas a hacer frente a la pandemia han tenido un impacto desproporcionadamente perjudicial en los desplazados internos, el grupo más vulnerable del país", ha concluido Samira Hamidi.