Afganistán.- AMP.- Afganistán ataca posiciones militares de Pakistán en respuesta a las "violaciones fronterizas"

Archivo - Un talibán apostado en un puesto de control de Kabul (archivo) - SAIFURAHMAN SAFI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

Los talibán hablan de una "operación a gran escala" contra bases e instalaciones del Ejército paquistaní y cifran en más de 50 los muertos en ambos bandos

Islamabad asegura que "habrá una respuesta efectiva e inmediata"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán en 2021 han informado este jueves de que han comenzado a atacar objetivos militares paquistaníes en respuesta a las "reiteradas violaciones fronterizas" por parte de las fuerzas del país vecino, una operación que se ha saldado de momento con más de 50 muertos, según han explicado.

El portavoz de los talibán en Afganistán, Zabihulá Muyahid, ha indicado que el Ejército afgano ha comenzado a atacar "bases e instalaciones paquistaníes a lo largo de la Línea Durand". "En respuesta a las insurrecciones de los círculos militares paquistaníes, se lanzaron operaciones de contrainsurgencia a gran escala", ha aclarado, según un mensaje difundido a través de redes sociales.

Así, ha dado por iniciadas las operaciones "contra el régimen militar paquistaní" y ha señalado que las unidades afganas, "al amparo de la oscuridad de la noche, eliminarán fácilmente todas las fuerzas enemigas en movimiento y las enviarán al infierno", tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo News.

Según ha explicado, como resultado de las operaciones de las fuerzas afganas, "alrededor de 40 miembros del régimen militar paquistaní han muerto en Kunar", una provincia situada en el noreste de Afganistán y fronteriza con Pakistán. Además, ha afirmado que se han recuperado los cuerpos sin vida de trece soldados afganos.

Fuentes de seguridad han subrayado en declaraciones a la citada cadena que hasta el momento se han capturado 15 puestos de control --donde se ha procedido a la incautación de armamento-- durante las operaciones en varias provincias del país. Estos puestos de control se encuentran en su mayoría a lo largo de la cuestionada frontera entre los dos países.

PAKISTÁN ASEGURA QUE HABRÁ RESPUESTA

Poco después del inicio de los ataques, las autoridades paquistaníes han asegurado que la operación "carece de justificación" y ha afirmado que, por ende, "habrá una respuesta efectiva e inmediata" al respecto.

El Ministerio de Información de Pakistán ha señalado en un comunicado que "los ataques perpetrados por los talibán en múltiples zonas de la frontera entre los dos países en Jáiber Pastunjua, carecen de cálculo alguno". "Habrá una respuesta inmediata por parte de las fuerzas de seguridad paquistaníes", ha aclarado.

Así, ha asegurado que informaciones preliminares apuntan a que hay "un gran saldo de víctimas en el lado afgano, con varios puestos de control y equipamiento destruido". "Pakistán tomará todas las medidas necesarias para garantizar su integridad teritorial y la seguridad de sus ciudadanos", ha apuntado.

ATAQUES PREVIOS DE PAKISTÁN

El pasado 23 de febrero, los talibán presentaron "una queja formal" ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por los bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país durante el fin de semana, unos ataques que se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles.

Las autoridades afganas habían denunciado previamente la muerte de 17 personas en estos ataques, que Pakistán aseguró que tenían como objetivo "campamentos y escondites terroristas" del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.

La Línea Durand se extiende 2.640 kilómetros y marca la frontera entre ambos países. Fue establecida en 1893 tras un acuerdo entre el entonces secretario de Exteriores británico en India, Mortimer Durand, y el emir afgano Abdur Rahman Jan para delimitar las esferas de influencia.

Tras la independencia de Pakistán, Islamabad pasó a reconocerla como su frontera con Afganistán, si bien Kabul no dio tal paso. Esta línea divide a las comunidades pashtunes y baluches que viven a ambos lados de la frontera, lo que ha provocado disputas en ambos países.

El apogeo de las hostilidades ocurrió en otoño del año pasado con un cruce de bombardeos y disparos en varias zonas de la frontera durante unas violentas 48 horas del 10 y 11 de octubre.