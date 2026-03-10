EEUU designa a Afganistán como un "Estado patrocinador de las detenciones injustas"

Archivo - (200804) -- JALALABAD, Aug. 4, 2020 (Xinhua) -- A prisoner looks through a door after an attack in Jalalabad city, Nangarhar province, Afghanistan, Aug. 3, 2020. Afghan forces after nearly 20 hours of fierce fighting were able to kill all the e - Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este lunes la designación de Afganistán como "Estado patrocinador de detenciones injustas", acusando al régimen talibán de "tácticas terroristas" y reclamando el cese de las mismas, al tiempo que ha exigido la liberación de estadounidenses arrestados en el país centroasiático.

"Hoy designo a Afganistán como Estado patrocinador de detenciones injustas", ha afirmado el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en un comunicado difundido por su cartera en el que ha denunciado que "los talibán continúan empleando tácticas terroristas, secuestrando personas para pedir rescate o buscando concesiones políticas". "Estas repugnantes tácticas deben cesar", ha reclamado.

Al hilo, ha asegurado que "no es seguro para los estadounidenses viajar a Afganistán porque los talibán continúan deteniendo injustamente a nuestros compatriotas y a otros ciudadanos extranjeros". "Los talibán deben liberar a Dennis Coyle, Mahmud Habibi y a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Afganistán ahora y comprometerse a cesar la práctica de la diplomacia de rehenes para siempre", ha incidido.

En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Afganistán, Abdulqahar Balji, ha tildado de "lamentable" la decisión de Washington y ha subrayado que "no hay extranjeros detenidos (en el país asiático) con el fin de lograr un acuerdo".

"Determinadas personas han sido detenidas por cargos de violación de las leyes y, en muchos casos, han sido liberadas a su debido momento, una vez se completaron los procedimientos legales", ha sostenido, según un comunicado publicado a través de sus redes sociales.

Así, ha argumentado que "el Emirato Islámico de Afganistán ha dado durante el último año pasos positivos como gesto de buena voluntad en los casos de algunos ciudadanos estadounidenses detenidos", sin más detalles al respecto.

"Se han celebrado discusiones a varios niveles entre el Gobierno de Afganistán y Estados Unidos, con la facilitación de Qatar", ha explicado, al tiempo que ha reseñado que en estos contactos "ambas partes se han comprometido a dar pasos positivos".

Por ello, Balji ha subrayado que Kabul "quiere que este asunto sea resuelto y finalizado de forma apropiada a través de las discusiones en marcha y una interacción constructiva entre ambas partes", sin que Washington haya respondido por ahora a estas declaraciones por parte de los talibán.

Coyle es un ciudadano estadounidense de 65 años que se dedicaba a la investigación académica, concretamente a la lingüística, y que llevaba viviendo en Afganistán casi dos décadas cuando fue detenido por la Inteligencia talibán en enero de 2025.

Según el sitio web impulsado por sus familiares para reunir apoyos, Coyle ha permanecido recluido en condiciones de casi aislamiento, sin libertad para usar el baño sin permiso y sin acceso a atención médica adecuada.

Por su parte, Habibi es un empresario estadounidense nacido en Afganistán y arrestado en agosto de 2022 junto a una treintena de trabajadores de su compañía, la mayoría de los cuales han sido liberados.

Desde entonces, se encuentra detenido sin poder contactar con su mujer o su hija y sin comunicación tampoco con diplomáticos estadounidenses, según la Fundación Foley, una ONG estadounidense dedicada a perseguir la liberación de estadounidenses retenidos en el extranjero. Al igual que en el caso de Coyle, las autoridades talibán no han presentado cargos en su contra.