Afganistán.-AMP.- EEUU ofrece siete millones de euros por información sobre el líder de Estado Islámico en Afganistán

(211102) -- KABUL, Nov. 2, 2021 (Xinhua) -- People stand near the attack site in Kabul, capital of Afghanistan, Nov. 2, 2021. At least 15 people have been killed and several others wounded in a terrorist attack on a military hospital in Kabul on Tuesday, - Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi
MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta ocho millones de dólares (cerca de siete millones de euros) por información sobre el líder de la filial de Estado Islámico en Afganistán, Shabab al Muhayir.
El programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado estadounidense ha señalado que Al Muhayir, también conocido como Sanaulá Ghafari, dirige desde junio de 2020 el grupo terrorista Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP).
"Un comunicado de Estado Islámico en el que se anunciaba su nombramiento describía a Al Muhayir como un líder militar experimentado y uno de los 'leones urbanos' de ISKP en Kabul, que ha participado en operaciones de guerrilla y en la planificación de atentados suicidas y ataques complejos", ha indicado en redes sociales.
El organismo ha asegurado además que este hombre "nacido en 1994 en Afganistán es responsable de aprobar todas las operaciones de ISKP en todo Afganistán y de conseguir la financiación necesaria para llevarlas a cabo".
Poco después, ha anunciado una recompensa de hasta diez millones de dólares (alrededor de 8,6 millones de euros) a cambio de información por otro hombre identificado como Obaidulá y descrito como "un líder clave" de la misma organización terrorista.
"También conocido como Salahudín y Maulaui Rayab, participa en la planificación de ataques y operaciones de ISKP, dirige grupos de ISKP que llevan a cabo ataques terroristas y ayuda a gestionar las finanzas de ISKP a través de su Oficina Al Siddiq", una suerte de dirección regional que "supervisa" las actividades del grupo en Asia, según explica el Departamento de Estado.