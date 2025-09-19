Liberada una pareja británica detenida hace ocho meses por las autoridades talibán en Afganistán

Archivo - Un talibán apostado en un puesto de control de Kabul (archivo) - SAIFURAHMAN SAFI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

Starmer aplaude la liberación de Peter y Barbara Reynolds y destaca el "papel vital" de mediación jugado por Qatar

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una pareja británica detenida hace ocho meses por las autoridades instauradas en Afganistán por los talibán en agosto de 2021 ha sido liberada, según ha confirmado el Gobierno británico, un acuerdo que habría contado con la mediación de Qatar sobre el que por ahora no han trascendido detalles.

"Aplaudo la liberación de Peter y Barbara Reynolds tras su detención en Afganistán. Sé que son noticias esperadas hace mucho que supondrán un gran alivio para ellos y su familia", ha dicho el primer ministro británico, Keir Starmer, quien ha ensalzado el "papel vital" jugado por Qatar, "incluido el emir, Tamim bin Hamad al Thani", a la hora de lograr su liberación.

Fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión británica BBC han indicado que ambos han sido liberados con mediación qatarí tras ser trasladados a una prisión de la capital, Kabul. Así, está previsto que viajen a Qatar para someterse a pruebas médicas antes de volar a Reino Unido.

Barbara Reynolds, de 76 años, y su esposo Peter, de 80, fueron detenidos en febrero cuando se dirigían a su vivienda en la provincia de Bamiyán, en el centro del país centroasiático.

Los talibán confirmaron en febrero la detención de la pareja, que gestiona varios proyectos de formación en Afganistán desde hace dos décadas, días después de que Sarah Entwistle, hija del matrimonio, denunciara que llevaba más de dos semanas sin poder contactar con sus padres a raíz de su detención.

Posteriormente, el ministro de Exteriores afgano, Amir Jan Mutaqi, aseguró en julio que ambos recibían atención médica, antes de afirmar que las autoridades habían puesto en marcha un "procedimiento" para su liberación, días después de que varios expertos de Naciones Unidas alertaron el lunes sobre el "rápido deterioro" de la salud física y mental de la pareja.