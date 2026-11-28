ASADABAD, Nov. 28, 2026 -- People are seen at the blast site of a secondary school in Asadabad city, Kunar province, Afghanistan, Nov. 28, 2026. An explosion struck the secondary school in Asadabad city, the capital of eastern Afghanistan's Kunar provinc - Qazafi Mal / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han fallecido y otras 110 han resultado heridas este sábado tras una explosión registrada en un almacén de material explosivo de empresas mineras situado junto a una escuela de secundaria en Asadabad, capital de la provincia afgana de Kunar, en el este del país.

De acuerdo con las autoridades locales de Kunar, aproximadamente el 97% de las víctimas de este incidente han sido estudiantes, según han indicado a la cadena afgana Tolo News. Los heridos están siendo atendidos en el hospital provincial de Kunar y en el centro regional de Nangarhar.

Las mismas autoridades han señalado que varias personas --que habían sufrido lesiones superficiales-- han sido ya dadas de alta y han regresado a sus hogares tras recibir el tratamiento pertinente.

El portavoz del Ministerio del Interior del Gobierno talibán, Abdul Mateen Qani, ha señalado que las primeras pesquisas apuntan a que el estallido se produjo en un depósito de explosivos utilizado por compañías mineras, presuntamente por "negligencia e imprudencia" en el almacenamiento y la preparación de explosivos.

Las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido y las autoridades han anunciado que ofrecerán más información cuando concluyan.

Por su parte, el Ministerio de Educación ha transmitido en un comunicado sus condolencias a las familias de las víctimas de este suceso y ha asegurado su cooperación en el tratamiento de los alumnos heridos y el apoyo a las familias afectadas.

En un primer momento, los medios locales informaron de que la explosión se había producido en las inmediaciones del centro educativo alrededor de las 10.00 horas (hora local) y de que varios estudiantes figuraban entre los afectados.

El director de Información y Cultura de Kunar, Samiul Haqqbian, confirmó entonces un balance inicial de siete fallecidos y 97 heridos, a partir de datos facilitados por responsables del hospital provincial.

Este suceso se produce después de otras dos explosiones durante la última semana en centros de enseñanza religiosa en el país. Una de ellas tuvo lugar en la provincia de Kapisa y causó la muerte de un alumno, mientras que otra dejó cuatro estudiantes fallecidos y otros dos heridos en Farah.

Las autoridades han atribuido ambos episodios a munición sin detonar procedente de antiguos conflictos, según informó el mismo medio.