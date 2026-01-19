Afganistán.- AMP.- Al menos siete muertos y 20 heridos en la explosión en un restaurante chino en Kabul

KABUL, Jan. 19, 2026 -- An ambulance is seen at the site of an explosion in Kabul, Afghanistan, Jan. 19, 2026. An explosion occurred in downtown Kabul on Monday afternoon, causing multiple civilian casualties. - Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi

Al menos siete personas han muerto y 20 han resultado heridas en la explosión registrada este lunes en un hotel de la capital de Afganistán, Kabul, según han confirmado las autoridades del país centroasiático, en un "ataque" registrado en un restaurante chino y sobre el que no se conocen más detalles.

La explosión en el restaurante en el barrio de Shahr-e-Nau ha dejado siete muertos, que fallecieron antes de ser atendidos en centros hospitalarios de Kabul, ha informado el canal afgano 'Tolo News', citando a organizaciones sanitarias. Las fuerzas de seguridad consultadas por el canal se ha referido al incidente como un "ataque".

Respecto a los heridos, informan de 20, incluyendo a un menor y cuatro mujeres. No ha trascendido el número de nacionales chinos entre las víctimas, si bien las fuerzas de seguridad indican que el ataque tenía como objetivo a estos ciudadanos.