Al menos tres muertos en ataques aéreos achacados a Pakistán contra el este de Afganistán

Archivo - PAKTIA, June 29, 2026 -- Debris is seen around damaged buildings after an airstrike in Paktia Province, Afghanistan, June 29, 2026. Afghan government officials said on Monday that Pakistani airstrikes in eastern Afghanistan killed at least 36 p - Yusuf Mangal / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres civiles han muerto y varias personas más han resultado heridas durante una serie de ataques aéreos perpetrados durante la madrugada de este lunes por aviones militares paquistaníes contra las provincias orientales de Kunar y Paktika, en Afganistán, bombardeos que elevan nuevamente la tensión entre Kabul e Islamabad por la actividad de grupos armados en la zona fronteriza.

El portavoz de las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021, Zabihulá Muyahid, ha indicado que las tres víctimas mortales --una mujer y dos hombres-- han sido documentadas tras un bombardeo contra Kunar.

Asimismo, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que un segundo ataque contra Paktika ha dejado daños materiales en una vivienda y una tienda, sin víctimas mortales, sin que el Ejército de Pakistán se haya pronunciado por ahora sobre estas denuncias.

"Condenamos esta agresión y este acto de opresión, considerándolos una repetición de crímenes pasados", ha dicho Muyahid, quien ha acusado a Pakistán de lanzar los ataques "en un intento de desviar la atención de sus propios fracasos en materia de seguridad interna".

"Los afganos darán una respuesta adecuada a esta agresión, si Dios quiere", ha manifestado tras el ataque, que ha tenido lugar en el marco de las operaciones militares paquistaníes contra organizaciones armadas en un contexto marcado por el aumento de los ataques mortales registrados en las provincias de Jáiber Pastunjua y Baluchistán.

La zona fronteriza entre los dos países ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Estas tensiones derivaron a finales de febrero en un nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP.