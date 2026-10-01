Los talibán denuncian nueve civiles muertos en bombardeos de Pakistán contra el este de Afganistán

Archivo - PAKTIA, June 29, 2026 -- A damaged building is pictured after an airstrike in Paktia Province, Afghanistan, June 29, 2026. Afghan government officials said on Monday that Pakistani airstrikes in eastern Afghanistan killed at least 36 people and - Yusuf Mangal / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Afganistán, Zabihulá Muyahid, ha denunciado que aviones paquistaníes han bombardeado durante toda la noche varias zonas de las provincias afganas de Kunar y Helmand, causando la muerte de al menos nueve civiles, entre ellos mujeres y niños, e hiriendo a otras once personas.

De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales, los ataques han alcanzado viviendas civiles en Chugam, en el distrito de Shultan (Kunar), y en Safar, en el distrito de Garmser (Helmand). Tres casas han quedado completamente destruidas como consecuencia de los bombardeos.

"Condenamos este acto como una agresión y un crimen en violación de todos los principios aceptados", ha expresado el portavoz afgano, que ha acusado a Pakistán de cometer una agresión contra población civil.

Si bien las autoridades afganas han cifrado en nueve los fallecidos y en once los heridos, estas cifras no han podido ser verificadas de forma independiente.

Por su parte, el Gobierno de Pakistán ha confirmado su responsabilidad en los bombardeos y ha subrayado que forman parte de sus acciones para "eliminar a terroristas, sus redes y a los que los apoyan". Así, ha hablado de ataques "planeados y calibrados" y ha cifrado en 22 el número de sospechosos muertos.

El Ministerio de Información paquistaní ha recalcado que los objetivos eran "escondites y bastiones" de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y grupos separatistas baluches, al tiempo que ha defendido que los lugares "fueron destruidos con precisión".

"Los informes iniciales indican que han muerto 22 terroristas. Asimismo, se destruyeron grandes cantidades de armas y municiones almacenadas en dichos escondites", ha apuntado la cartera en un comunicado publicado en redes sociales, en el que ha remarcado que "se extremaron las precauciones para garantizar que no se produjeran daños colaterales".

"Pakistán siempre ha abogado por mantener la paz y la estabilidad en la región. No obstante, la seguridad y protección de nuestros ciudadanos siguen siendo nuestra máxima prioridad", ha dicho, al tiempo que ha reiterado sus acusaciones contra los talibán afganos por dar cobijo a "grupos terroristas".

En esta línea, ha hecho hincapié en que "resulta sumamente preocupante que Afganistán continúe siendo un foco de terrorismo". "La amenaza a la que hace frente Pakistán proviene de ese país", ha manifestado Islamabad, que ha prometido que seguirá actuando "con total intensidad" hasta lograr "erradicar del país la amenaza del terrorismo patrocinado y respaldado por agentes extranjeros".

La zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

Estas tensiones derivaron a finales de febrero en un nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP. A pesar de que las partes alcanzaron un alto el fuego, durante los últimos meses se han registrado varios cruces de ataques.