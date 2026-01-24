Afganistán.-AMP.- Trump aplaude la ayuda de los militares británicos en Afganistán tras la oleada de críticas de Londres

Archivo - 19 August 2025, United Kingdom, Edinburgh: The Ranger Regiment is seen during the British Army Expo 2025 at Redford Cavalry Barracks in Edinburgh. Photo: Jane Barlow/PA Wire/dpa - Jane Barlow/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este sábado la ayuda prestada por los militares británicos durante la guerra de Afganistán tras granjearse en las últimas horas una oleada de críticas de las autoridades de Reino Unido después de poner en duda su contribución al esfuerzo de combate.

El primer ministro, Keir Starmer, tildó este viernes de "insultantes" las declaraciones de Trump en las que dijo que las tropas de la OTAN se quedaron "un poco en la retaguardia" durante la invasión de Estados Unidos en Afganistán en 2001, donde murieron más de 450 militares británicos.

"Considero que los comentarios de Trump son insultantes y, francamente, espantosas. Y no me sorprende que hayan causado tanto dolor a los seres queridos de quienes murieron o resultaron heridos y, de hecho, a todo el país", ha expresado en declaraciones difundidas por su oficina.

En respuesta y para desactivar la tensión, Trump ha aplaudido este sábado a los "grandes y valientes" soldados de Reino Unido que "siempre estarán con los Estados Unidos de América".

"En Afganistán, 457 murieron, muchos resultaron gravemente heridos y todos formaron parte de los guerreros más destacados. Es un vínculo demasiado fuerte para romperse. Las Fuerzas Armadas del Reino Unido, con un corazón y una alma inmensos, son insuperables, excepto por las de Estados Unidos", ha indicado.

"Los queremos a todos y siempre les querremos", ha concluido el mandatario en su mensaje, publicado en sus redes sociales.

Poco después, el Gobierno británico ha publicado un comunicado en el que informa de una conversación entre Starmer y Trump y que recuerda a los "valientes y heroicos soldados británicos y estadounidenses" que "lucharon codo con codo en Afganistán" y que "muchos nunca volvieron a casa". "Jamás debemos olvidar su sacrificio", ha señalado

Starmer ha recordado también el conflicto en Ucrania y que "los socios internacionales deben seguir apoyando a Ucrania en su defensa contra los bárbaros ataques de (Vladimir) Putin".

Los dos dirigentes han abordado "la necesidad de incrementar la seguridad en el Ártico" y Starmer en particular ha señalado que es una "prioridad absoluta" para su Gobierno.