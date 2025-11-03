Aumentan a cerca de 20 los muertos y a 320 los heridos por el terremoto en el norte de Afganistán

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas a causa del terremoto de magnitud 6,3 en la escala abierta de Richter registrado durante la madrugada del lunes en el norte de Afganistán, ha aumentado a 19 muertos y 320 heridos, según ha informado la Media Luna Roja de Afganistán.

El organismo ha indicado en su cuenta en la red social X que el "devastador" seísmo, que ha tenido su epicentro en la provincia de Balj, ha provocado "grandes pérdidas humanas y duras pérdidas financieras en las provincias de Samangán y Balj".

"Los equipos de la Sociedad de la Media Luna Roja de Afganistán han llegado a las zonas afectadas y están llevando a cabo esfuerzos de emergencia", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que la cifra de víctimas "se fundamenta en información preliminar", por lo que "es probable que aumente".

El portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabehulá Muyahid, ha manifestado que el terremoto ha afectado además a la provincia de Baghlan y ha lamentado que "ha causado víctimas y destrucción". "Rezamos por el paraíso para los mártires y para que los heridos puedan recuperarse", ha dicho.

Asimismo, ha hecho hincapié en que las autoridades afganas están "totalmente implicadas en las zonas afectadas y garantizando que toda la ayuda necesaria llega a quienes la necesitan", antes de confirmar el despliegue de militares en estas áreas "para ayudar al pueblo" y llevar a cabo labores de rescate.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres ha declarado en un comunicado que todos sus funcionarios provinciales se están coordinando con los gobernadores de distrito de las provincias afectadas para "garantizar la llegada oportuna de los equipos de rescate y la asistencia necesaria".

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha informado de la magnitud del seísmo, 6,3 en la escala de Ritcher, que se produjo en torno a la 1.00 horas (hora local). El hipocentro habría estado ubicado a 28 kilómetros de profundidad, con el epicentro a 22,5 kilómetros de la localidad de Julm, una ciudad de unos 65.000 habitantes.

El pasado 31 de agosto murieron más de mil personas en un terremoto de magnitud 6 en el este del país, según el balance de la Media Luna Roja de Afganistán. Entonces, la provincia más afectada fue la de Kunar, a pesar de que el epicentro estuvo situado a unos 40 kilómetros de la capital de Nangarhar, Jalalabad.