Al menos cuatro muertos en el este de Afganistán por un ataque con misiles atribuido a Pakistán

Archivo - 17 March 2026, Afghanistan, Kabul: Taliban security forces roam the shattered ruins of the drug rehabilitation hospital following an airstrike, which killed and injured hundreds. The Taliban government has blamed the attack on Pakistan, while Pa - Sami Jan/dpa - Archivo

Islamabad niega las acusaciones "absurdas", que considera "propaganda" de Kabul

Seis militares paquistaníes muertos en Kandahar por enfrentamientos con las fuerzas afganas

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades locales afganas han informado este lunes de que al menos cuatro personas han muerto y otras 70 han resultado heridas tras un ataque con misiles atribuido al Ejército paquistaní en la provincia de Kunar, ubicada en el este de Afganistán.

El portavoz adjunto del Gobierno talibán, Hamdulá Fitrat, ha confirmado en sus redes sociales este balance, precisando que se trata de civiles y que al menos 30 de los heridos son estudiantes.

El ataque, registrado en la capital de la provincia, Asadabad --cercana a la región paquistaní de Jáiber Pastunjuá-- habría afectado a zonas residenciales y a la Universidad Sayed Jamaludín.

Fitrat ha acusado al Ejército de Pakistán de atacar "deliberadamente" estos estas infraestructuras civiles, condenando "enérgicamente" unas acciones que ha calificado de "crímenes de guerra graves e inexcusables, un acto flagrante de brutalidad y una acción provocadora".

Por otro lado, seis militares paquistaníes han muerto en el marco de nuevos enfrentamientos en el distrito de Spin Boldak, en la provincia de Kandahar (sureste), con las fuerzas fronterizas afganas, que habrían incautado un importante número de armas, según ha recogido la cadena de radiodifusión Ariana.

La reacción de Pakistán ha venido del Ministerio de Información, que ha afeado en sus redes sociales "la continua propaganda" por parte de las autoridades afganas sobre lo que ha tildado de "ataques fantasma". "El régimen talibán afgano, al no tener nada que ofrecer a sus ciudadanos en términos de servicios, bienestar y gobernanza, solo recurre a la desinformación y al odio", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno de Kabul está respaldado por "propagandistas indios".

"Tales payasadas patéticas y acusaciones viles son absurdas", ha agregado, antes de recalcar que Pakistán "siempre que ataque la infraestructura terrorista con base en Afganistán, lo hará (...) asumiendo plenamente la responsabilidad y respaldándose de pruebas precisas de que se trata de infraestructura de apoyo al terrorismo".

Este último ataque en Kunar ha sido perpetrado en el contexto del conflicto desatado en febrero tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y Estado Islámico en el país vecino, lo que ha llevado a las autoridades instauradas por los talibán a lanzar ofensivas en la frontera.

La zona fronteriza entre ambos países ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.