Al menos tres muertos en ataques aéreos de Pakistán contra el este de Afganistán

Archivo - PAKTIA, June 29, 2026 -- Debris is seen around damaged buildings after an airstrike in Paktia Province, Afghanistan, June 29, 2026. Afghan government officials said on Monday that Pakistani airstrikes in eastern Afghanistan killed at least 36 p - Yusuf Mangal / Xinhua News / Europa Press

Islamabad habla de bombardeos "calibrados" contra "escondites y bastiones" de TTP, conocido como los talibán paquistaníes

Los talibán acusan a Pakistán de "intentar desviar la atención de sus fracasos" y prometen "una respuesta adecuada"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres civiles han muerto y varias personas más han resultado heridas durante una serie de ataques aéreos perpetrados durante la madrugada de este lunes por aviones militares paquistaníes contra las provincias orientales de Kunar y Paktika, en Afganistán, bombardeos que elevan nuevamente la tensión entre Kabul e Islamabad por la actividad de grupos armados en la zona fronteriza.

El portavoz de las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021, Zabihulá Muyahid, ha indicado que las tres víctimas mortales --una mujer y dos hombres-- han sido documentadas tras un bombardeo contra Kunar.

Asimismo, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que un segundo ataque contra Paktika ha dejado daños materiales en una vivienda y una tienda, sin víctimas mortales, sin que el Ejército de Pakistán se haya pronunciado por ahora sobre estas denuncias.

"Condenamos esta agresión y este acto de opresión, considerándolos una repetición de crímenes pasados", ha dicho Muyahid, quien ha acusado a Pakistán de lanzar los ataques "en un intento de desviar la atención de sus propios fracasos en materia de seguridad interna".

"Los afganos darán una respuesta adecuada a esta agresión, si Dios quiere", ha manifestado tras el ataque, que ha tenido lugar en el marco de las operaciones militares paquistaníes contra organizaciones armadas en un contexto marcado por el aumento de los ataques mortales registrados en las provincias de Jáiber Pastunjua y Baluchistán.

Posteriormente, las autoridades paquistaníes han confirmado su responsabilidad en lo que han descrito como bombardeos "calibrados" contra "escondites y bastiones" usados por organizaciones terroristas, en referencia a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes.

El Ministerio de Información paquistaní ha argumentado que los ataques han sido lanzados tras los últimos atentados ejecutados contra "población inocente" en la provincia de Jáiber Pastunjua (norte), antes de agregar que estuvieron precedidos de una operación terrestre en varias localidades de esta zona del norte de Pakistán.

"El 20 de septiembre de 2026, las fuerzas de seguridad realizaron una operación terrestre basada en información de Inteligencia contra un grupo de terroristas en los distritos de Kohat y Hangu, en Jáiber Pastunjua", ha especificado, al tiempo que ha apuntado que la misma se saldó con la muerte de nueve presuntos miembros de Fitna al Juarij, nombre que usa para referirse a TTP.

Asimismo, ha apuntado que el Ejército lanzó además "ataques selectivos y precisos contra campamentos y escondites terroristas de Fitna al Juarij y sus grupos afiliados en la región fronteriza con Afganistán" y ha asegurado que los bombardeos destruyeron "con gran precisión" un total de tres objetivos, matando a 28 sospechosos.

"Pakistán siempre ha abogado por mantener la paz y la estabilidad en la región. Sin embargo, la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos siguen siendo nuestra máxima prioridad", ha sostenido el Ministerio de Información paquistaní a través de un mensaje publicado en redes sociales.

De esta forma, ha reiterado su "grave preocupación" por el hecho de que "Afganistán continúe siendo un foco de terrorismo". "La amenaza para Pakistán proviene de Afganistán. En este contexto, nuestras acciones se dirigieron específicamente contra los núcleos terroristas", ha manifestado, en línea con las acusaciones contra Kabul por la presencia de TTP y otras organizaciones terroristas en su territorio.

La cartera, que ha remarcado que el Ejército "adoptó todas las precauciones necesarias" para evitar "daños colaterales" en sus ataques, ha hecho hincapié en que las fuerzas de seguridad continuarán con su campaña para "erradicar en el país la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado por agentes extranjeros".

La zona fronteriza entre los dos países ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Estas tensiones derivaron a finales de febrero en un nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP.