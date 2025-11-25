Talibán acusan a Pakistán de matar a diez personas, incluidos nueve niños, en ataques en Afganistán

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 han acusado este martes a Pakistán de matar a diez personas, incluidos nueve niños, en bombardeos contra el este del país, en lo que describen como "otra violación" de su soberanía, en medio del repunte de las tensiones bilaterales.

El portavoz del Emirato Islámico de Afganistán y viceministro de Información, Zabehulá Muyahid, ha detallado que los ataques contra las provincias de Paktika, Jost y Kunar han dejado una mujer y diez menores muertos, antes de resaltar que suponen "un asalto directo contra la soberanía de Afganistán y una clara violación por parte de las autoridades paquistaníes de las normas y principios internacionales".

"Estas acciones hostiles por parte de las fuerzas paquistaníes no logran nada y solo demuestran que las operaciones impulsadas por información de Inteligencia errónea aumentan las tensiones y exponen los fracasos del régimen militar de Pakistán", ha indicado a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.

Así, ha recalcado que "el Emirato Islámico de Afganistán condena firmemente esta violación y este acto de agresión", antes de reiterar que "la defensa de su espacio aéreo, su territorio y sus ciudadanos es un derecho legítimo". "Se adoptará la necesaria respuesta en el momento adecuado", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del Ejército de Pakistán, Ahmed Sharif Chaudhri, ha rechazado las acusaciones de los talibán afganos y ha subrayado que "el Ejército paquistaní no ha atacado a civiles en Afganistán", tal y como ha recogido la cadena de televisión estatal Pakistan TV.

"Cuando Pakistán ataca a alguien, lo anuncia", ha dicho, antes de reseñar que Islamabad no considera que haya "talibán buenos o malos", ya que "no hay distinción" entre grupos terroristas". "El gobierno de los talibán debería adoptar decisiones como un Estado, no como un actor no estatal", ha sostenido Chaudhri, en referencia a las citadas tensiones bilaterales.

Por su parte, el ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, ha destacado que el atentado suicida perpetrado el 11 de noviembre contra un tribunal en Islamabad, que se saldó con doce muertos, fue planificado por el jefe de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), Nur Uali Mehsud, desde Afganistán, tal y como ha recogido la cadena de televisión Geo TV.

Pakistán indicó hace menos de dos semanas que no descartaba emprender acciones en territorio afgano tras el atentado suicida que mató a doce personas en Islamabad y el ataque frustrado contra una academia militar en Waziristán Sur, en línea con sus últimos ataques contra el país vecino por las acciones de TTP, un grupo conocido como los talibán paquistaníes.

Pakistán y Afganistán mantuvieron tres rondas de conversaciones de paz tras su conflicto armado del mes pasado para prolongar el alto el fuego en lugar de actuar contra los grupos milicianos que atacan territorio paquistaní desde su frontera. Con todo, la última de las negociaciones concluyó sin avances y esta semana ha estado marcada por la muerte de decenas de supuestos miembros del grupo TTP en operaciones llevadas a cabo en la provincia paquistaní de Jáiber Pastunjuá (norte).

De hecho, el Ejército de Pakistán ha anunciado mismo este martes la muerte de más de 20 supuestos terroristas en una nueva operación llevada a cabo contra el grupo en la localidad de Bannu, situada en esta provincia, antes de acusar de nuevo a India de dar apoyo a la formación.

"Durante la operación, nuestras tropas actuaron de forma efectiva contra la ubicación y, tras un intenso intercambio de disparos, 22 extremistas fueron enviados al infierno", ha señalado en un comunicado, en el que se refiere al grupo con el nombre de Fitna al Juarij, que es el que Islamabad da desde hace meses a TTP.

Por último, ha hecho hincapié en que "las operaciones de limpieza continúan en la zona para eliminar a cualquier otro extremista patrocinado por India", al tiempo que ha insistido en que las labores de las fuerzas de seguridad "continuarán a todo ritmo para poner fin a la amenaza para el país del terrorismo patrocinado y respaldado desde el extranjero".