El cofundador de los talibán niega las especulaciones sobre su muerte y las tensiones internas en el grupo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cofundador de los talibán y actual vice primer ministro de Afganistán, el mulá Abdulghani Baradar, ha comparecido ante los medios para desmentir las especulaciones en torno a su posible muerte en un enfrentamiento derivado de una disputa en el seno del grupo integrista.

Baradar, que ha dado una entrevista a la cadena de televisión RTA desde la ciudad afgana de Kandahar (sur) ha resaltado que se encuentra bien y ha negado que existan disputas internas en el movimiento, según ha recogido la cadena de televisión afgana 1TV.

Así, ha explicado que se encontraba en una zona fuera de Kabul en la que no había comunicaciones y que posteriormente surgieron estas informaciones. "No son ciertas en absoluto. Gracias a Dios, hay una piedad y compasión entre nosotros que no puede ser hallada en una familia", ha apuntado.

En este sentido, ha resaltado que los talibán no combaten entre ellos por el poder o los cargos, sino para poner fin a la ocupación de Afganistán por parte de las tropas internacionales, que ya han abandonado el país ante su fulgurante avance, que les permitió hacerse con el poder en agosto.

La comparecencia supone la primera por parte de Baradar desde que surgieron las informaciones sobre su posible muerte, si bien previamente los talibán habían publicado un comunicado negando este extremo. Sin embargo, la falta de imágenes de Baradar con vida había alimentado igualmente las especulaciones.

Por otra parte, los países que integran la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) --Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán-- han subrayado durante la jornada que adoptarán medidas para garantizar la seguridad de sus fronteras ante "el empeoramiento de la situación en Afganistán".

"Estamos preparados para tomar medidas eficaces para garantizar la seguridad en las fronteras sur de la zona de responsabilidad de la OTSC", ha indicado el organismo a través de un comunicado celebrado tras una cumbre celebrada en la capital de Tayikistán, Dushambé, según la agencia rusa de noticias Sputnik.

Los talibán, que se hicieron con el poder a mediados de agosto tras entrar en Kabul poco después de la huida del país del entonces presidente, Ashraf Ghani, han anunciado ya la formación de su Gobierno, marcado por la falta de mujeres y de representantes de otros grupos políticos de Afganistán.