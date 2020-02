Afganistán.- EEUU asegura al Gobierno afgano que los talibán se comprometen a renunciar a la violencia

Publicado 15/02/2020 13:09:29 CET

Los secretarios de Defensa y de Estado de Estados Unidos, Mark Esper y Mike Pompeo, han asegurado al presidente afgano, Ashraf Ghani, que el acuerdo negociado por Washington con los talibán incluye varias condiciones, la más importante la renuncia a la violencia por parte de los insurgentes. Pompeo y Ghani se reunieron el viernes en Múnich, Alemania.

Esper y Pompeo "le han dicho (a Ghani) que los puntos del acuerdo se basan en condiciones y que aunque los talibán difundan información inexacta y propaganda, lo importante es que han accedido a renunciar a la violencia y al conflicto y a embarcarse en una sociedad plural", ha informado la Presidencia afgana en un comunicado.

Además, los dirigentes norteamericanos le han asegurado al mandatario afgano que el acuerdo se cerrará "en las próximas semanas". En la cita "ambas partes han abordado los detalles de los mecanismos que garantizarán la dominación y supervisión del Gobierno y que será el propietario del proceso de paz".

"Pompeo dijo que hay que dejar a los talibán que digan lo que quieran y donde quieran, aunque la realidad es que deben decir adiós al terrorismo y a Al Qaeda y a parar la lucha", prosigue el comunicado afgano.

El texto anuncia además una ronda de contactos de Ghani con mandos militares, minorías, sociedad civil y grupos políticos para mantenerlos informados del proceso.

El viernes se informó de un acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y los talibán para una "reducción de la violencia" durante siete días tras meses de conversaciones en el marco del proceso de paz en el país asiático.

El pacto entre Washington y los insurgentes para esta "reducción de la violencia" --que no un alto el fuego-- aún no está en marcha y no hay fecha declarada para ello. Sin embargo, parece un paso preliminar para un posible acuerdo de paz formal.