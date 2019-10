Afganistán.- EEUU niega que su ofensiva aérea antidroga en Afganistán causara víctimas civiles y critica a la UNAMA

Publicado 09/10/2019 13:26:08 CET

Asegura que solo atacó instalaciones de los talibán y censura la "metodología" de los investigadores de Naciones Unidas

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El contingente de las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegado en Afganistán (USFOR-A) ha negado que la campaña de ataques aéreos contra instalaciones de producción de drogas en el oeste de Afganistán el 5 de mayo causara víctimas civiles, al tiempo que ha puesto en entredicho el informe publicado este miércoles por la Misión de Asistencia de Naciones Unidas (UNAMA) y ha criticado sus métodos de investigación por considerar que dan fiabilidad a fuentes cercanas a los talibán.

En un comunicado, el destacamento militar norteamericano ha asegurado que la ofensiva aérea que lanzó el 5 de mayo en la provincia de Fará contra varias instalaciones de producción de metanfetaminas no causó víctimas civiles y vino precedida por horas de vigilancia y seguimiento de estas infraestructuras para constatar que no había en su interior civiles.

Después de que el informe publicado este miércoles por la UNAMA acusara a las fuerzas militares de Estados Unidos de haber causado la muerte de al menos 30 civiles en esa campaña de ataques aéreos, el contingente estadounidense ha manifestado su rechazado a las "conclusiones" de ese documento, así como al "análisis legal" y la "metodología" utilizada por la Misión de Naciones Unidas para investigar los hechos.

"USFOR-A está preocupado por el modo en que la UNAMA ha llegado a sus conclusiones y rechaza su errónea caracterización de los talibán en las instalaciones de producción de metanfetamina", reza el comunicado publicado por el mando militar estadounidense en Afganistán.

En este sentido, el contingente ha puesto en entredicho la "fiabilidad" de las fuentes citadas en el informe de la UNAMA por tener "motivos conflictivos" o un "limitado conocimiento" de los hechos que sucedieron el 5 de mayo. Además, ha acusado a la misión de la ONU de haberse fiado de la versión del portal de los talibán La Voz de la Yihad y ha criticado su "estrecha definición" de los combatientes que son "legalmente atacables".

SOSTIENE QUE FUERON "ATAQUES DE PRECISIÓN"

Tras recalcar que los "ataques de precisión" contra los laboratorios de metanfetaminas de los talibán y sus combatientes "consiguieron con exactitud" sus objetivos, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destacado que la ofensiva aérea supuso un golpe a las "fuentes de financiación" de la "violencia indiscriminada contra los afganos" que impulsan los talibán con sus "coches bombas, cohetes y artefactos de carretera que matan a niños y sus familias".

En esta misma línea, el contingente ha dicho que la campaña de ataques aéreos en Fará se puso en marcha "tras decenas de horas de vigilancia de las infraestructuras para garantizar" que en las instalaciones no había personal "no combatiente".

"USFOR-A tenía la certeza requerida en el momento de lanzar los ataques de precisión para evaluar que las fuerzas solo estaban atacando objetivos legales y evitaban víctimas no combatientes y daños colaterales", ha señalado, antes de asegurar que descartó varios ataques contra una decena de instalaciones de los talibán porque existía una "ligera posibilidad de causar víctimas civiles".

AFIRMA QUE SU EVALUACIÓN SOBRE EL TERRENO DESCARTA VÍCTIMAS CIVILES

El destacamento estadounidense ha dicho que tras los ataques hizo una evaluación con la colaboración de fuerzas gubernamentales afganas en las zonas afectadas por los bombardeos y la conclusión común fue que no se registraron víctimas civiles. "Las evaluaciones conjuntas determinaron que los ataques no causaron muertes o lesiones a no combatientes", ha afirmado.

USFOR-A ha reafirmado que toma "medidas extraordinarias para evitar víctimas civiles en sus operaciones" y que se somete a los "más altos estándares de precisión y de rendición de cuentas para mitigar" el impacto en la población civil y los "daños colaterales". "Los talibán, Estado Islámico y Al Qaeda no pueden decir lo mismo porque matan intencionadamente a inocentes", ha aseverado.

Por último, ha resaltado que cuando sus fuerzas militares cometen errores en el teatro de operaciones los asume y hace todo lo posible por solventarlos y garantizar que no se repitan. "Este no es el caso", ha concluido.

Estados Unidos ha respondido así horas después de que un informe de la UNAMA acusara a las fuerzas militares estadounidense de haber causado la muerte de al menos 30 civiles en una campaña de bombardeos contra instalaciones de producción de droga en Fará y criticara que considere un objetivo militar legítimo este tipo de infraestructuras cuando pueden albergar a personal civil.