Afganistán.- El Ejército afgano recupera el control de una autovía del oeste de Afganistán tras matar a quince talibán

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad afganas han logrado recuperar el control de la autopista que conecta las provincias de Herat y Badghis, en le oeste de Afganistán, en el marco de una operación que ha acabado con la vida de al menos quince milicianos talibán, ha informado la cadena de televisión local Tolo.

La autovía, de 170 kilómetros de extensión y de importancia crucial para las conexiones en la zona occidental de Afganistán, ha permanecido durante unos días cerradas por un ataque de los talibán. "Estableceremos bases militares en zonas en las que los talibán suponen una amenaza para las personas", ha explicado el coronel Shir Aqa Alokozai, responsable de seguridad en el Cuartel General de la Policía en Badghis.

"Garantizar la seguridad de las autovías es nuestra misión. Todos los distritos a lo largo de la autovía están bajo la protección de la Tercera Brigada del Ejército Nacional afgano", ha afirmado, por su parte, Abdul Basir Nuristani, oficial de reclutamiento de la Tercera Brigada del Ejército afgano, con base en Badghis.

El responsable militar ha dicho que los talibán recurren a la colocación de minas y al cierre de carreteras cuando no pueden enfrentarse directamente con las fuerzas de seguridad afganas. "Si no hacen la paz con nosotros, no harán con nadie la paz. Estamos preparados para luchar contra ellos si quieren luchar pero no debería ser como ellos lo hacen. Causan problemas a la gente normal", ha señalado un soldado afgano.

El Consejo Provincial de Badghis ha advertido de que las amenazas contra la autovía que une esta provincia con Herat continúan y han reclamado que se instalen más puestos militares. "Hay dos bases en Laman, una del Ejército y otra de la Policía. Hay una necesidad de puestos de seguridad en otras tres zonas para que la autovía pueda seguir abierta al tráfico", ha dicho el miembro del consejo regional de Badghis Bahaudin Qadesi.