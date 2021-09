Embajador de la UE pide no caer en "alarmismos" en Afganistán y empujar a los talibán a la moderación

Revela contactos con los talibán en Doha para asegurar la presencia de la UE en el terreno

BRUSELAS, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El embajador de la Unión Europea en Afganistán, Andreas von Brandt, ha llamado este lunes a no caer en "alarmismos" ante la situación que atraviesa Afganistán y ha insistido en que el bloque europeo debe influir en el escenario afgano y lograr que los talibán instauren un régimen moderado, tras hacerse con el poder en el país el pasado 15 de agosto en plena retirada de las tropas internacionales.

En una intervención en la subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, centrada en la situación de las mujeres en Afganistán tras volver veinte años después a manos islamistas, el diplomático alemán ha reconocido que existe preocupación por los abusos de los derechos que se empiezan a registrar en el país, pero ha pedido no caer en alarmismo.

Aunque ha señalado que los talibán han anunciado que el trato a la mujer se basará en una interpretación de la ley islámica, Von Brandt ha recalcado que por el momento en Afganistán "no ha habido un cambio dramático" en la situación de la mujeres. De esta forma, el embajador comunitario ha pedido juzgar al régimen talibán por las decisiones que tomen a partir de ahora y no por el recuerdo de su etapa al frente del país a finales de los 90.

"Mucho de lo que sucede ahora se basa en el miedo. No perdamos de vista la situación y pensemos en cosas que no han pasado. Quizás tenemos una oportunidad de influir en Afganistán", ha reiterado y ha abogado por "empujar" a los talibán al islamismo moderado y valorarles sus "actos y omisiones y no solo sus palabras", reiterando que la UE se mantendrá firme en las condiciones que ha puesto para cooperar con el nuevo régimen.

"El respeto a los derechos de las mujeres será una condición para los contactos con el nuevo Gobierno y para garantizar que se preservan logros de los últimos años", ha señalado el diplomático germano, poco después de mencionar la mejora de las condiciones de vida de las mujeres las últimas décadas. "Hay una lucha continua de las mujeres que ya existía antes, y es la lucha de la sociedad afgana por la democracia y la modernidad", ha recalcado.

La UE se encuentra a la espera de la formación de un nuevo Ejecutivo, que la comunidad internacional ha reclamado a los talibán que sea inclusivo. El bloque aborda la posibilidad de mantener un diálogo mínimo siempre y cuando el grupo insurgente, que ansía el reconocimiento de la comunidad internacional, se comprometa a cumplir una serie de condiciones, entre ellas garantizar que Afganistán no se convierta en refugio de terroristas.

Los Veintisiete han puesto especial énfasis en la situación de mujeres y niñas afganas, y establecer un gobierno inclusivo, así como permitir el libre acceso de la ayuda humanitaria; y permitir la salida del país de extranjeros y afganos.

CONTACTOS PARA VOLVER A KABUL

Durante su intervención ante el Parlamento Europeo, el embajador de la UE en Kabul ha explicado que el bloque europeo busca formas de volver a tener pronto presencia en el terreno, para ello mantendría contactos con los insurgentes en espacios como el Proceso de Doha.

El foro, firmado entre Estados Unidos y los talibán para acabar con el conflicto en Afganistán, cuenta con una delegación europea con la que la UE ha mantenido contactos los dos últimos años con los talibán, ha indicado Von Brandt. "Hay gran conciencia de la importancia de regresar", ha expuesto.

"En qué capacidad, cuanta gente o cuando se podrá volver son cosas que deben verse. Pero hay contactos en Doha y estamos estudiando posibilidades para regresar en algún momento", ha indicado ante los eurodiputados.