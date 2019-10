Afganistán.- El Gobierno de Afganistán exige a los talibán un alto el fuego antes de sentarse a negociar la paz

Publicado 29/10/2019 10:27:34 CET

El Gobierno afgano ha afirmado este martes que antes de sentarse a negociar la paz con los talibán el grupo integrista fundado por el mulá Mohamed Omar debería declarar un alto el fuego de un mes de duración, según ha informado la cadena de televisión local 1TV.

En una rueda de prensa, el consejero de Seguridad Nacional de Afganistán, Hamdulá Mohib, ha dicho que este cese de hostilidades sería una prueba de que los talibán controlan a sus comandantes operativos en las diferentes regiones del país.

Mohib ha afirmado que el Ejecutivo de Kabul está preparando un plan de paz integrado por siete puntos y que implica conversaciones con Estados Unidos, la OTAN, Pakistán y los talibán afganos, al tiempo que ha dejado claro que no habrá acuerdo de paz hasta que Pakistán no dé garantías de que no apoyará a ningún grupo de milicianos en suelo afgano.

"Los talibán no pueden aceptar nada salvo que quiera Pakistán. Incluso si se acepta, la guerra continuaría y los talibán podrían ser reemplazados por Daesh. Durante las conversaciones de Estados Unidos con los talibán, fuimos informados de que algunos milicianos talibán se habían unido a Estado Islámico", ha asegurado el consejero de Seguridad Nacional afgano.

Ante una pregunta sobre la próxima visita a Kabul del enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, Mohib ha dicho que la visita no está relacionada con el proceso de diálogo sino con la liberación de dos profesores de Estados Unidos y Australia que fueron secuestrados en la capital afgana en 2016.

Ante la pregunta sobre la oferta para celebrar una ronda de conversaciones de paz entre afganos en la capital china, Mohib ha dicho que el Gobierno de Kabul ha pedido a Pekín que aplace esa cita hasta que se anuncie el resultado de las elecciones presidenciales afganas.