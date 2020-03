Afganistán.- El Gobierno de Afganistán recomienda no asistir a las celebraciones del año nuevo persa por el coronavirus

Afganistán.- El Gobierno de Afganistán recomienda no asistir a las celebraciones

Afganistán.- El Gobierno de Afganistán recomienda no asistir a las celebraciones - Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad de Afganistán, Ferozudin Feroz, ha recomendado a todos los ciudadanos afganos que no asistan a las celebraciones con motivo del Nouruz, el año nuevo persa, para evitar así la propagación del brote del nuevo coronavirus en el país centroasiático.

"En cuanto al Nouruz, recomendamos a las personas que no asistan a celebraciones masivas. Es mejor no asistir al festival del Nouruz, por el bien de las personas y sus familias, porque hay posibilidades de un brote de coronavirus. Hacemos hincapié en que no asistan al festival", ha dicho el ministro afgano, según informa la cadena de televisión afgana Ariana.

Hasta la fecha, el brote de coronavirus en Afganistán solo ha dejado un caso de contagio en la provincia de Herat, en el oeste de Afganistán, correspondiente a una persona que llegó procedente de la ciudad iraní de Qom. Las autoridades sanitarias afganas están estudiando decenas de casos sospechosos.

Como medida de precaución, el Gobierno de Afganistán ha decidido cerrar temporalmente las escuelas y las universidades en la región de Herat. En una reunión del Gobierno afgano, el presidente, Ashraf Ghani, ha dicho que el retorno de refugiados es un problema crítico y ha pedido a las autoridades que extremen las precauciones en la frontera occidental del país.

El Ministerio de Sanidad de Afganistán ha informado de que ha analizado hasta la fecha 81 posibles casos de coronavirus hasta la fecha, siendo todos los resultados negativos salvo el del paciente de Herat.