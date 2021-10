La libertad de expresión no es prioritaria en el Afganistán talibán, alerta una periodista afgana

El país "necesita" que los periodistas sigan trabajando, pide Anisa Shahid

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reconquista del poder por parte de los talibán ha encendido todas las alarmas respecto a retrocesos en algunas materias en las que se habían obtenido logros en los últimos 20 años, como los derechos de las mujeres o la educación de las niñas. La libertad de expresión también corre peligro, pero, según ha denunciado la periodista afgana Farida Nekzad, este derecho no es una prioridad en el 'nuevo' Afganistán.

"La libertad de expresión no es un tema en Afganistán, al igual que las mujeres", ha asegurado con rotundidad la periodista, editora de la agencia de noticias independiente afgana Pajhwok y que ha explicado que las restricciones sobre los medios y sobre las mujeres "impactan sobre la vida" de los periodistas en Afganistán, sobre todo las profesionales mujeres.

En un encuentro organizado por ONU Mujeres, la periodista ha relatado que los talibán impidieron a unas compañeras acceder al Ministerio de Educación para asistir a una rueda de prensa y, por ello, se ha cuestionado "qué tipo de libertad de prensa hay" en el país asiático.

En este sentido, ha subrayado que los talibán "no aceptan" a las mujeres. "Tienen problemas incluso con la ropa, con los zapatos", ha lamentado. "Los talibán no van a aceptar nunca que las mujeres sean una parte activa de la sociedad", ha agregado.

Casi el 80 por ciento de los medios que operaban en Afganistán han cerrado desde la toma del poder por parte de los talibán. Reporteros Sin Fronteras (RSF) estima que menos de un centenar de las mujeres que trabajaban como periodistas en Kabul continúan llevando a cabo su labor.

No es de extrañar, si se tiene en cuenta que los periodistas afganos se enfrentan a múltiples peligros en el Afganistán controlado por los insurgentes. Nekzad enumera asesinatos, tortura, censura y amenazas, además de problemas mentales derivados de la presión que soportan.

"Desde que los talibán entraron en Kabul, cinco periodistas han sido asesinados, una mujer incluida, y más de diez han sido torturados", ha indicado, antes de remarcar que estos crímenes se han llevado a cabo "con impunidad". Además, la censura impide que la ciudadanía acceda a la información.

Por ello, Nekzad ha sugerido que la comunidad internacional apoye a las mujeres, a Naciones Unidas y a organizaciones internacionales, "que no estén en silencio" para "convencer a los talibán de que las mujeres y la libertad de prensa" sean asuntos con presencia en Afganistán.

Para la periodista afgana de la cadena Tolo News Anisa Shahid, uno de los "grandes logros" conseguidos durante los últimos 20 años en Afganistán es la libertad de prensa. "Pero hoy, con la llegada de los talibán, no tenemos libertad de prensa, ni medios, han desaparecido por completo".

"Antes de los talibán, más de cien medios estaban activos en Afganistán, también levantando la voz por las mujeres, pero hoy nada", ha señalado, antes de apostillar que, algunos de los que continúan funcionando, están bajo control insurgente. "No tenemos medios libres", ha afirmado.

Shahid ha puesto el foco en que la ciudadanía afgana ha perdido sus trabajos, ha sufrido amenazas de muerte y "lo han perdido todo". "Sufren pobreza, se suicidan por eso, tienen mucha presión psicológica y no pueden levantar sus voces porque no hay medios libres", ha lamentado.

La periodista de Tolo News ha incidido en que en Afganistán "no hay derechos", es un país en el que "no hay seguridad" con un "grupo terrorista" al mando. "Como afgana y como periodista afgana, espero que el mundo no se quede callado sobre lo que está pasando", ha agregado, antes de pedir a los periodistas que sigan trabajando. "Afganistán lo necesita", ha remachado.

"ESCUCHAR SUS VOCES"

Por su parte, la representante adjunta de ONU Mujeres, Alison Davidian, ha señalado que uno de los pasos "más importantes" que se puede dar para ayudar a las mujeres afganas, en general, es "escuchar sus voces".

"Escucharlas en redes sociales, sus prioridades y voces", ha indicado Davidian, que también ha aludido a la necesidad de que la ayuda humanitaria continúe llegando a Afganistán, también a las mujeres, y a que la comunidad internacional pida a los talibán "que respeten sus Derechos Humanos".

Davidian ha destacado la valentía de las mujeres afganas, que han llevado a cabo protestas en las calles afganas, en un contexto en el que se les ha pedido no salir de casa, no acudir al trabajo y centros de protección de mujeres han sido "atacados y saqueados". "El miedo es palpable", ha afirmado la representante de ONU Mujeres, que ha advertido de que lo que está en juego es el "futuro" de Afganistán.