Afganistán/Pakistán.- AMP.- Afganistán asegura haber atacado "instalaciones militares" cerca de la capital de Pakistán

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 han asegurado este viernes haber lanzado una oleada de ataques contra varios puntos de Pakistán, incluida una localidad situada cerca de la capital, Islamabad, en el marco de los nuevos combates desatados en las últimas horas entre ambos países.

El Ministerio de Defensa afgano ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales que la Fuerza Aérea ha lanzado estos ataques en torno a las 11.00 horas (hora local) contra "un campamento militar cerca de Faizabad, en Islamabad, una base militar en Noushera, posiciones militares en Jamrud y otros lugares en Abbottabad".

"La operación aérea se ejecutó con éxito, teniendo como objetivo bases militares, centros de mando e instalaciones estratégicas clave de Pakistán", ha destacado, antes de reseñar que se trata de "una respuesta a las incursiones aéreas de las fuerzas paquistaníes en Kabul, Kandahar y Paktia".

En respuesta, el ministro de Información de Pakistán, Ataulá tarar, ha afirmado que "los terroristas intentaron lanzar pequeños drones contra Abbotabad, Suabi y Noushera". "Los sistemas antidrones han derribado todos los aparatos. No hay daños a la vida", ha señalado.

"Los incidentes han expuesto de nuevo vínculos directos entre el régimen talibán afgano y el terrorismo en Pakistán", ha apuntado en un breve mensaje en redes sociales.

El Gobierno de Pakistán declaró horas antes una "guerra abierta" con los talibán tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves, que han llevado a Islamabad a lanzar bombardeos contra la capital afgana y otras ciudades como Kandahar.

El propio Tarar ha afirmado este mismo viernes que los ataques paquistaníes, enmarcados en la operación 'Ira de la Verdad', han matado a más de 130 supuestos talibán, mientras que Kabul afirmó que su oleada de ataques del jueves se había saldado con más de 50 militares paquistaníes muertos a lo largo de la Línea Durand" --que marca el límite entre ambos estados por sus 2.640 kilómetros de longitud--.

Las hostilidades han estallado días después de que las autoridades de Afganistán denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unos bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país y aseguraran los ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles. Islamabad argumentó que los ataques aéreos fueron lanzados "campamentos y escondites terroristas" del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.