Afganistán denuncia la muerte de trece personas en "bombardeos" atribuidos a Pakistán

Archivo - KABUL, Oct. 12, 2025 -- Afghan government's chief spokesman Zabihullah Mujahid speaks during a press conference in Kabul, Afghanistan, on Oct. 12, 2025. Zabihullah Mujahid has utterly rejected any reports on a deal with the United States over B - Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán en agosto de 2021 han denunciado este miércoles que al menos trece personas han muerto, entre ellas once niños, y otras catorce han resultado heridas en tres provincias del país a causa de "bombardeos" perpetrados por el Ejército de Pakistán.

"El Ejército paquistaní, que se ha extralimitado, volvió a violar anoche el espacio aéreo afgano y bombardeó viviendas civiles en las provincias de Kunar --noreste--, Jost --sureste-- y Paktika --este--", ha denunciado el portavoz del Gobierno de Afganistán, Zabihulá Muyahid, quien ha señalado que por causa de tales ataques han muerto once niños, una mujer y un anciano.

A ese balance, el portavoz principal talibán ha sumado la cifra de catorce heridos, entre ellos mujeres y niños, por lo que ha condenado "enérgicamente" este "crimen contra la humanidad" y "agresión", según un mensaje publicado a través de redes sociales.

Por su parte, el ministro del Interior de Pakistán, Ataulá Tarar, ha defendido que el Ejército de Pakistán ha lanzado ataques "precisos" contra territorio afgano cerca de la frontera en respuesta a varios atentados ejecutados recientemente en el país, antes de apuntar que más de 25 supuestos terroristas han muerto en estos bombardeos.

Así, ha subrayado que los bombardeos han sido perpetrados contra "escondites" y "lugares seguros" usados por "cerebros y planificadores" de Fitna al Juarij, nombre con el que Islamabad se refiere al grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.

Tarar ha recalcado que los ataques han matado a 26 presuntos terroristas y ha defendido que los bombardeos "se fundamentaron en información creíble de Inteligencia" y fueron lanzados "con precisión". "Cuatro objetivos fueron totalmente destruidos, incluido un centro de entrenamiento, un refugio y un almacén de municiones", ha especificado.

"Pakistán siempre se ha esforzado por mantener la paz y la estabilidad en la región, pero al mismo tiempo, la seguridad de nuestros ciudadanos sigue siendo nuestra máxima prioridad", ha apuntado en un mensaje en redes sociales.

En esta línea, ha reiterado que "la implacable campaña antiterrorista" lanzada por las autoridades y las fuerzas de seguridad "continuará a pleno rendimiento para erradicar del país la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado por potencias extranjeras", acusando nuevamente a India de respaldar al TTP.

La zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán ha sido desde hace años un escenario de tensiones e inseguridad, especialmente por los ataques del grupo TTP, y en medio de las acusaciones de Islamabad contra India y los talibán afganos por su supuesto apoyo a la organización, algo que desde Nueva Delhi y Kabul se ha negado.

Esta coyuntura provocó que a finales del pasado febrero escalara de nuevo el conflicto, tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP y Estado Islámico en el país vecino, lo que llevó a las autoridades instauradas por los talibán a lanzar ofensivas en la frontera, con enfrentamientos esporádicos desde entonces pese al alto el fuego en vigor.