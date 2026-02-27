Afganistán/Pakistán.- AMP.- Pakistán eleva a casi 300 los talibán y "terroristas" muertos en sus ataques en Afganistán

February 3, 2026, Peshawar, Peshawar, Pakistan: Security situation after militants coordinated attacks in Balochistan. Pakistani security forces maintain a high-alert status in Quetta, provincial capital of Balochistan. At least 33 people, including 15 se - Europa Press/Contacto/Hussain Ali

El Ejército de Pakistán ha elevado este viernes a 297 los supuestos talibán y "terroristas" muertos en su oleada de bombardeos de las últimas horas contra Afganistán, incluida la capital, Kabul, en el marco de unos combates en la frontera que se habrían saldado con al menos doce militares fallecidos, muy por debajo del balance anunciado previamente por las autoridades afganas.

El nuevo balance ha sido proporcionado por el ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, que habla de 297 muertos, más de 450 heridos, 89 puestos de control destruidos, 18 puestos capturados, y 135 tanques y vehículos armados destruidos en 29 lugares de todo Afganistán.

En rueda de prensa esta tarde, el ministro ha condenado sin paliativos a un régimen talibán al que acusa de "utilizar la religión a través de su propia interpretación de la misma; una perversión de la religión para promover sus causas ilegítimas y fortalecer su régimen ilegítimo".

"Las vidas de las mujeres son menos valoradas que las del resto de la población del país. Una generación de ellas se ha quedado sin educacion, porque el régimen está normalizando el abuso", ha añadido.

Tarar, cabe matizar, habla en su balance de talibán afganos pero, desde el comienzo de su operación, Islamabad ha incluido a los talibán paquistaníes dentro de sus correligionarios afganos, como ha recordado al mismo tiempo en redes sociales Mosharraf Zaidi, el portavoz de Exteriores de la oficina del primer ministro de Pakistán.

El jefe del Ejército paquistaní, Ahmed Sharif Chaudhri, ha confirmado por su parte que doce militares "han abrazado el martirio" y que otros 27 han resultado heridos por la oleada de ataques lanzada el jueves por los talibán, que deja además un soldado desaparecido, al tiempo que ha recalcado que las fuerzas afganas han perdido además 115 carros de combate y vehículos blindados de combate.

Chaudhri ha sostenido que las Fuerzas Armadas han atacado únicamente "objetivos militares" en Afganistán y ha argumentado que la ofensiva fue lanzada para "proteger los derechos soberanos y los intereses de seguridad de Pakistán", según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

"Todos los objetivos fueron seleccionado muy cuidadosamente a partir de información de Inteligencia. Son objetivos militares y se tuvo mucho cuidado para no causar daños civiles colaterales", ha defendido, antes de especificar que entre ellos hay "sedes centrales de las fuerzas talibán, sedes de brigada, batallón y sector, además de almacenes de munición, bases logísticas y refugios de terroristas".

"Todos sus puestos, sus posiciones artilladas, sus posiciones de carros de combate, han sido eliminadas. Sus sedes de batallón y sector han sido eliminadas", ha subrayado Chaudhri, quien ha rechazado las "mentiras" sobre víctimas civiles. "No se ha atacado ninguna instalación civil. Son todo instalaciones militares", ha insistido.

En esta línea, ha advertido de que "los que ejecuten o faciliten cualquier acto de terrorismo en Pakistán no tendrán donde esconderse", antes de hacer hincapié en que la campaña de bombardeos supone "una respuesta efectiva, inmediata y brutal" a los talibán. "Es una respuesta merecida a los terroristas, sus facilitadores y sus agentes en la región", ha remarcado.

Por otra parte, ha incidido en que India está detrás de los últimos atentados en el país y ha esgrimido que "detrás de cada ataque terrorista hay patrocinio, respaldo y diseño por parte de India". "Su base de operaciones es el régimen talibán en Afganistán", ha denunciado, unas acusaciones rechazadas en varias ocasiones por parte de Nueva Delhi.

"Quiero dejar clara una cosa: el opresor régimen talibán tiene que adoptar una elección clara: entre TTP, el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), Estado Islámico, Al Qaeda, terroristas y organizaciones terroristas, o Pakistán", ha dicho. "Pakistán lo ha dejado claro previamente, no es algo nuevo. Nuestra elección es absolutamente clara: es Pakistán por encima de todo", ha zanjado.

El Gobierno de Pakistán ha declarado a primera hora de este viernes una "guerra abierta" con los talibán tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves, que han llevado a Islamabad a lanzar bombardeos contra la capital afgana y otras ciudades como Kandahar.

Las hostilidades han estallado días después de que las autoridades de Afganistán denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unos bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país y aseguraran los ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles. Islamabad argumentó que los ataques aéreos fueron lanzados "campamentos y escondites terroristas" de TTP y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.