Afganistán/Pakistán.- AMP.- Los talibán denuncian cuatro muertos por nuevos bombardeos de Pakistán contra Afganistán

Archivo - January 29, 2026, Peshawar, Peshawar, Pakistan: Pakistan army chief reviews multi-domain warfare preparedness..'Pakistanâ€s Chief of Army Staff and Chief of Defence Forces, Field Marshal Syed Asim Munir, visited Bahawalpur Garrison on January 29 - Hussain Ali / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 han denunciado este jueves la muerte de cuatro civiles a causa de una nueva oleada de bombardeos lanzada por Pakistán contra puntos "utilizados para el lanzamiento y almacenamiento" de drones, en réplica a los ocho aparatos no tripulados lanzados en la víspera desde territorio afgano.

El portavoz del Gobierno afgano, Zabihulá Muyahid, ha señalado a través de un comunicado publicado en redes sociales que los ataques han alcanzado las provincias de Kandahar, Paktia y Jost, antes de resaltar que "como resultado de esta agresión criminal, cuatro civiles afganos han caído mártires".

"El Emirato Islámico de Afganistán condena firmemente estos ataques indiscriminados y cobardes", ha dicho Muyahid, quien ha resaltado que los ataques supone "una violación flagrante de todos los principios y un claro acto de agresión" por parte de las autoridades de Pakistán".

Así, ha trasladado a la población que "estos desvergonzados actos de agresión por parte del régimen militar paquistaní recibirán una respuesta adecuada", al tiempo que ha afirmado que las denuncias de Pakistán sobre un ataque con drones son falsas y una excusa para "justificar esta flagrante agresión".

"De nuevo han lanzado un ataque aéreo contra territorio afgano, al parecer en un intento por justificar su incapacidad para afrontar sus problemas internos", ha apuntado Muyahid, en referencia a los argumentos de Islamabad sobre que actúa contra el terrorismo y ataca bases de grupos armados presentes en Afganistán.

Horas antes, el ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, había confirmado ataques aéreos "de precisión" contra "diez emplazamientos en Afganistán utilizados para el lanzamiento y almacenamiento de drones". Así, afirmó que los bombardeos estuvieron dirigidos "estrictamente" contra "objetivos militares".

Asimismo, enmarcó estas acciones en el "derecho soberano" de Islamabad "a la legítima defensa" tras el lanzamiento de ocho drones desde territorio afgano en la víspera, una "intrusión" que ha tachado de "deliberada e ilegal". "Constituye una violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial de Pakistán, así como un acto de agresión grave e inaceptable", espetó, manifestando que Islamabad condena estos actos "en los términos más enérgicos".

Pese a ello, alegó que "los sistemas de defensa aérea de Pakistán detectaron, rastrearon y neutralizaron todas los aparatos intrusos antes de que pudieran alcanzar sus objetivos previstos, frustrando así por completo el intento de ataque".

"Pakistán no aceptará ni tolerará ataques lanzados desde territorio afgano, ya sea por grupos terroristas o por el propio régimen talibán afgano", dijo Tarar, que advirtió de la "respuesta inmediata y contundente" que recibirá cada "violación de la soberanía" paquistaní.

Asimismo, instó al régimen talibán a "cesar de inmediato toda actividad hostil contra Pakistán y a cumplir sus obligaciones internacionales", al tiempo que manifestó que el Ejecutivo paquistaní "no busca una escalada del conflicto y mantiene su compromiso con la paz regional, el diálogo y una interacción constructiva". "Este compromiso no debe confundirse con debilidad ni con una tolerancia ilimitada ante acciones hostiles", apostilló.

La zona fronteriza entre los dos países ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de Tehrik-i-Taliban (TTP) --conocido como los talibán paquistaníes--, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

Estas tensiones derivaron a finales de febrero en un nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP. A pesar de que las partes alcanzaron un alto el fuego, durante los últimos meses se han registrado varios cruces de ataques.